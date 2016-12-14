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    Корнаухов: «Уверен, что у Семака в «Уфе» все получится»

    Бывший футболист ЦСКА Олег Корнаухов прокомментировал информацию о возможном назначении на пост главного тренера «Уфы» Сергея Семака. По мнению Корнаухова, у Семака достаточно опыта, чтобы возглавлять клуб РФПЛ.

    «Сергей – отличный футболист. К тому же уже работал в тренерской профессии. Почему бы не попробовать? Думаю, он справится! Семак проходит обучение и имеет громадный опыт. Но главного тренера на каждом шагу поджидают сложности. Самое важное, найти контакт с игроками. А все остальное – технические моменты, которые решаются по ходу работы. Уверен, что у Сергея все получится!» – сказал Корнаухов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.12.2016 15:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +992

      опус 2 14 декабря 2016, 17:01

      А Уфе то нужно на себе проверять ,получится из Семака хороший тренер или нет?

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