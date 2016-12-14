Хомуха считает, что Семак сможет найти общий язык с футболистами «Уфы»

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Хомуха прокомментировал информацию о возможном назначении главным тренером «Уфы» Сергея Семака. Напомним, Хомуха и Семак выступали вместе за армейцев в конце 1990-х годов.

«Конечно, будет сложно, так как это начало самостоятельной тренерской карьеры. Все решения придется принимать самостоятельно. Только время покажет, что из этого выйдет. Семак – опытный футболист, выступал за разные клубы. Думаю, общий язык с футболистами найдет. Проблем возникнуть не должно. Желаю Сергею, чтобы у него все получилось!» – заявил Хомуха.