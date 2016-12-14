Венгер: «Арсенал» боролся за победу, но «Эвертон» здорово защищался»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер отметил проблемы, которые не позволили его команде взять очки в матче против «Эвертона».

«Для нас эта игра получилась тяжелой. В первую очередь с точки зрения «физики», что заметно нарушило план на матч. Думаю, нам несколько не повезло. У нас были шансы в первом тайме, взять хотя бы Озила. «Эвертон» же здорово защищался.

После пропущенного гола соперник немного растерялся, но им удалось быстро собраться. Мы боролись за победу, это было очевидно, но нам не хватило немного для ее завоевания», – сказал Венгер в эфире телеканала BT Sport.

Матч 16-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» – «Арсенал» закончился со счетом 2:1.