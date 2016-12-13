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    Гончаренко: «Уход Дзагоева из ЦСКА – это слух»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о будущем нападающего клуба Ласина Траоре, а также прокомментировал слухи об уходе Алана Дзагоева.

    «Возрастная защита ЦСКА? А я скажу: опытная, пропустившая меньше всех в чемпионате! Не хватает нападающего? Но, зная, как селекционный отдел ЦСКА умеет подыскивать футболистов, не сомневаюсь, что проблема решаема. Речь об иностранце. Траоре наверняка вернется в «Монако», уйдет и Страндберг. Чалов – молодой парень, пока не готовый к такой ответственности. Но у нас есть различные варианты решений. Это не безнадега. И даже не повод говорить о трудностях. Это просто вызов.

    Можете вопрос закрыть. А дисквалификация Еременко – конечно, большая потеря. Но это уже от меня зависит, как видоизменить полузащиту, чтобы компенсировать потерю. Вернблум, Натхо, Головин и Дзагоев – по-моему, это большая сила в центральной зоне. По крайней мере, на те 13 игр, которые нам остались», – сказал специалист.

    Источник: «Советский спорт»

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    13.12.2016 21:50
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +122

      Zarandar_52 14 декабря 2016, 10:50

      "Чалов – молодой парень, пока не готовый к такой ответственности"... Это он намекнул, что собрался его посадить на лавку? Я правильно понимаю?
      У нас там на фланге болтается не прижившийся Ионов, в защите полный 3,14здец, а он говорит, что защита нормальная (лажает в каждом матче и там уже тащи не тащи). А он ни обновления состава в защите и перспективного парня решил задвинуть.
      ладно хоть это бревно Траоре уберут наконец.

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      Рейтинг: +27

      Лёхa372 14 декабря 2016, 08:12

      ГАнчаренко

      -1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 14 декабря 2016, 00:04

      По-моему, всё разъяснил просто и ясно. И отметил главное: "Вернблум, Натхо, Головин и Дзагоев – по-моему, это большая сила в центральной зоне". Лишь бы все были здоровы! Ну, а за Чалова можно не беспокоиться. Будет его Гончаренко наигрывать. Надеюсь, что со временем и Базелюк вернётся. Вот у кого потенциал своей армейской "девятки"! Чалову и по манере игры, и по физическим данным куда удобнее играть оттянутого форварда и "свободного художника". Пока он трудится усердно, а с таким усердием успех придёт непременно! Не исключено, что Гончаренко может попробовать его и на другом месте, например, на месте флангового хава. Универсалы в футболе сегодня - большая ценность! И без места в основе они обычно не остаются. Есть ещё Панченко, который вернётся летом из "Динамо". Всё будет нормально.

      Не нужны ТРЕНЕРУ ГОНЧАРЕНКО никакие дорогие покупки! Так, дыры временные прикрыть только. Сейчас, например, как бы могли помочь Думбия или Вагнер Лав! А лучше - сразу оба! В РФПЛ лучшей связки форвардов никогда не было!

      2
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Михаил_Боярский 14 декабря 2016, 01:06

      "Второй заход Вагнера", на мой взгляд, был очень полезен. Он с годами стал работать на поле, включая даже отборы в центре поля (!), мог выполнять роль оттянутого нападающего, и Думбия очень многому у него научился. Любой бы из них не помешал и сегодня. И Фёдор Чалов многому у каждого из них мог бы научиться. Речь ведь не идёт об их перспективе на годы... Годы у них уже не те... Увы.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > cska-62 14 декабря 2016, 08:36

      Согласен, но Вагнером нужно забыть, а вот Думбию вернуть и Мусу до
      лета или на год взять в аренду это да.

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > vladimir-7 14 декабря 2016, 11:10

      Эх, Чалову бы хоть немного поиграть рядом с Вагнером Лавом или Думбия... Второй у первого научился играть вторым номером, в оттяжке... А до этого был индивидуалом-самоучкой! Не знаю, что там сейчас с "Ваней", но именно с годами он стал работать на поле... В юности он был фантастически талантливым форвардом, но лентяем, каких ещё поискать!

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      Рейтинг: +239

      Михас007 13 декабря 2016, 23:39

      давай в анжи

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      Рейтинг: +169

      TY13R 13 декабря 2016, 23:19

      быстро вошёл в роль тренера однако))

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      Рейтинг: +2395

      shurik45 13 декабря 2016, 22:43

      Наибольшая часть пропущенных голов ,что в ЧР и что в ЛЧ,вина обороны. При такой обороне не один именитый вратарь не остался бы сухим,да и с антирекордом в придачу. Так что Игорю можно только посочувствовать. Чалов- игрок основы ,просто блестяще себя проявил .

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      Рейтинг: +1656

      Фан666 13 декабря 2016, 22:30

      Ну и как то ничего не прокомментировал про слух, новостнику минус за такою подставу

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      Рейтинг: +60

      Shaft 13 декабря 2016, 21:58

      Чалова на скамейку? По-моему, Гончаренко ещё не в курсе дела. Денег в ЦСКА нет ВООБЩЕ никаких. Чалов в основе - это не "наигрывание молодежи" - это данность и необходимость.

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