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    Аршавин: «Падение уровня РФПЛ? Стало меньше денег у команд – это главная причина»

    Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин в интервью программе «Футбол России» на канале «Россия 24» оценил уровень РФПЛ, а также заявил, что не хочет выступать в клубах Премьер-лиги, которые находятся ниже восьмого места в турнирной таблице.

    – Следите за происходящим в чемпионате России?

    – Бывает, не смотрю совсем. Тур перед перерывом посмотрел практически полностью. Как попадется.

    – Какие впечатления? Говорят, наш уровень сильно упал.

    – Если он упал, то уже давно.

    – С чем это связано?

    – Стало меньше денег у команд. Это главная причина.

    – Есть ли возможность вас увидеть в чемпионате России?

    – Во вторую восьмерку я не хочу идти. Если бы я хотел играть, то лучше бы остался в «Кубани». Если бы там продолжали строить команду, как это было до меня. А в те команды, которые я хочу, думаю, что меня не позовут.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.12.2016 19:48
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +626

      lNeTl 13 декабря 2016, 21:30

      Всё справедливо и закономерно

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    • ...
      Рейтинг: +213

      nik_59 13 декабря 2016, 21:03

      Причина слишком много платят ни за что.

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