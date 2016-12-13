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  • Голкипера «Шапекоэнсе», погибшего в катастрофе, признали игроком года в Бразилии

Голкипера «Шапекоэнсе», погибшего в катастрофе, признали игроком года в Бразилии

13 декабря 2016, 13:56

Голкипер «Шапекоэнсе» Маркос Данило, погибший в авиакатастрофе в Колумбии, удостоен награды лучшему игроку года в Бразилии. За стража ворот проголосовало 48% болельщиков.

Приз был вручен матери футболиста Илаидес Падилье.

«Во имя «Шапекоэнсе» я хочу поблагодарить всех за вашу любовь и прошу вас о молитве. Пусть будущие воины, которые придут в «Шапекоэнсе», будут такими же, как и те, кто покинул его», – сказала Падилья.

Напомним, самолет с «Шапекоэнсе» на борту разбился неподалеку от колумбийского города Медельин 29 ноября. Из 81-го пассажира, находившегося на борту, выжили лишь пятеро.

Источник: Guardian.com
Бразилия. Серия А Бразилия Шапекоэнсе
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