Ваха считает «Ростов» худшим жребием для «Спарты» в 1/16 финала ЛЕ

Полузащитник «Спарты» Лукаш Ваха расстроен итогами жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы по результатам которой пражанам предстоит сыграть с «Ростовом». По мнению игрока, желто-синие – очень сильная команда, поэтому чешскому клубу лучше было бы встретиться с «Краснодаром», который он выбил из прошлого розыгрыша турнира на этой же стадии (1:0, 3:0).

«Мы были готовы к чему угодно, но это на самом деле худший вариант из всех, которые были возможны. Лучше бы попали на «Краснодар», с которым мы встречались в прошлом сезоне. Неудачный жребий. «Ростов» продемонстрировал в Лиге чемпионов на что он способен. Например, в матче с «Баварией». Но с другой стороны, дорога на этот матч займет не слишком много времени.

Было бы здорово снова преодолеть барьер в виде российской команды, но в этот раз это будет сделать очень нелегко. У нас есть небольшое преимущество ввиду того, что ответный поединок состоится в Праге», – сказал Ваха.