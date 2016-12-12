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    Будущее «Томи» решится в четверг или пятницу

    Главный тренер «Томи» Валерий Петраков подчеркнул, что ясность относительно дальнейшего будущего команды появится после встречи руководителей, намеченной на четверг или пятницу этой недели. Также он отметил, что при определенном варианте томичам удастся сохранить всех игроков.

    «Пока конкретной информации нет. В четверг или пятницу будет встреча наших руководителей, на которой должны быть озвучены решения по будущему клуба. Еще могут быть какие-то изменения, а выплаты, как и озвучивалось, должны быть после 16 января.

    Разговаривал я и с легионерами, и с российскими игроками. Если до конца сезона будет стабильное финансирование, а не урывками, то есть вариант, что останутся. Но я думаю, если у них будут хорошие варианты – у того же Дроппы, Бикфалви – думаю, они ждать не будут и, скорее всего, покинут клуб», – сказал Петраков.

    Источник: ТАСС

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    12.12.2016 12:36
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 12 декабря 2016, 20:48

      осталси только самодин,денежек нету."надеемся" как то не очень помогает

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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 12 декабря 2016, 16:32

      Печально всё это,к сожалению.

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