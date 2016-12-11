ЦСКА может арендовать нападающего «Вест Хэма»

Нападающий уругвайского «Депортиво Мальдонадо» Хонатан Кальери, на правах аренды выступающий за «Вест Хэм», может стать игроком ЦСКА. По информации источника, московский клуб рассматривает вариант с арендой 23-летнего аргентинца. Также на футболиста претендует «Севилья».

Отметим, что арендное соглашение между Кальери и «Вест Хэмом» рассчитано до лета 2017 года. В нынешнем сезоне нападающий провел за «молотобойцев» в АПЛ шесть матчей, в которых не отметился результативными действиями.