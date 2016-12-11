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ЦСКА может арендовать нападающего «Вест Хэма»

11 декабря 2016, 23:01
9

Нападающий уругвайского «Депортиво Мальдонадо» Хонатан Кальери, на правах аренды выступающий за «Вест Хэм», может стать игроком ЦСКА. По информации источника, московский клуб рассматривает вариант с арендой 23-летнего аргентинца. Также на футболиста претендует «Севилья».

Отметим, что арендное соглашение между Кальери и «Вест Хэмом» рассчитано до лета 2017 года. В нынешнем сезоне нападающий провел за «молотобойцев» в АПЛ шесть матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Источник: The Sun
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Вест Хэм ЦСКА Кальери Хонатан
Комментарии (9)
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Loveloko
1481487358
Дзага лучше удержите
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Борз-95
1481490281
А Траоре,а Страндберга Карлоса,а Панченко, куда всех засунем?
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kotmyshka
1481490749
Зачем нужен нападающий, который не забивает?
Ответить
VeniaminS
1481491957
Лишь бы кого -зачем?
Ответить
marslond
1481493625
Лучше Ньясса из Эвертона, который в Локо феерил
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spaike
1481494269
Может быть нападающий и не плохой, но не факт что адаптируется в России. Возможно лучше взять игрока уже адаптированного под РФПЛ (Ниасса) или вернуть Панченко.
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Борис23
1481496537
Зачем они Панченко вообще отдали - хороший игрок вроде?
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Каратель помойников
1481524177
это уже версия траоре 3.0, неужели жизнь ни чему не учит?
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