АПЛ. «Челси» одержал девятую победу подряд, обыграв «Вест Бромвич»

В поединке 15-го тура чемпионата Англии «Челси» на своем поле с минимальным счетом переиграл «Вест Бромвич». Победу синим принес точный удар Диего Косты на 76-й минуте встречи.

Благодаря этому результату команда Антонио Конте сохранила лидерство в АПЛ, оторвавшись от ближайшего преследователя в турнирной таблице на три очка.

Стоит также отметить, что для лондонской команды эта победа стала девятой кряду в национальном первенстве.

Чемпионат Англии. АПЛ. 15-й тур

Челси – Вест Бромвич – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Коста, 76.

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