АПЛ. «Челси» одержал девятую победу подряд, обыграв «Вест Бромвич»

В поединке 15-го тура чемпионата Англии «Челси» на своем поле с минимальным счетом переиграл «Вест Бромвич». Победу синим принес точный удар Диего Косты на 76-й минуте встречи.
Благодаря этому результату команда Антонио Конте сохранила лидерство в АПЛ, оторвавшись от ближайшего преследователя в турнирной таблице на три очка.
Стоит также отметить, что для лондонской команды эта победа стала девятой кряду в национальном первенстве.
Чемпионат Англии. АПЛ. 15-й тур
Челси – Вест Бромвич – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Коста, 76.
Источник: Бомбардир.ру