Алдонин: «Дзагоев – футболист высокого уровня. Он всегда говорил, что хочет поиграть в Европе»

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин высказал мнение о возможном переходе Алана Дзагоева в «Эвертон». По словам бывшего армейца, россиянину необходимо соглашаться на переезд в Англию.

«Алан неоднократно говорил о том, что хотел бы попробовать свои силы в Европе. Думаю, Англия – вполне подходящий вариант. Самое главное, чтобы стороны смогли договориться.

Если у игрока есть желание выступать в одном из лучших чемпионатов, то и с адаптацией проблем возникнуть не должно. Дзагоев – футболист высокого уровня и неоднократно доказывал это качественной игрой. Это колоссальный опыт. А вернуться можно всегда. Бессмысленно думать о том, что можно что-то потерять.

Нужно смело идти на этот шаг.

Для ЦСКА это сложнейший момент. Все–таки они только что потеряли лидера Еременко. Дзагоев тоже многое делал для успеха команды. Если трансфер состоится, Алан станет весомой потерей для армейцев. Но зато клуб получит прибыль и сможет приобрести усиление», – сказал Алдонин.