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    Жоаозиньо надеется сыграть за сборную России

    Полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо выразил надежду сыграть за сборную России. 27-летний хавбек, имеющий паспорт гражданина РФ, уверен, что однажды получит свой шанс и попадет в состав национальной команды.

    – Да, надежда есть. Было бы здорово сыграть за сборную России. Если вызовут, поеду с большой радостью. Но если не позовут, буду болеть за команду. В общем я не теряю надежды, работаю, чтобы получить свой шанс. И верю, что однажды этот шанс заслужу.

    – Но пока общения с тренерским штабом сборной не было?

    – Нет, я еще ни с кем не общался.

    Источник: «Советский спорт»

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    11.12.2016 13:36
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +362

      sargassov 11 декабря 2016, 18:49

      Сборной хуже не будет точно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101254

      zigbert 11 декабря 2016, 16:15

      Мал росточком

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +720

      Den Bull 11 декабря 2016, 15:39

      Сдал в последнее время

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7033

      sochi-2013 11 декабря 2016, 15:26

      Пока не начнет играть как до травмы, шансов нет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3282

      woyser 11 декабря 2016, 14:37

      Черчесов же вроде дал понять, что натуризованных в сборную не хочет брать?

      0
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop > woyser 11 декабря 2016, 14:45

      не факт что сам Черчесов долго в сборной задержится с такой игрой команды

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 11 декабря 2016, 14:35

      Вместо Кокоши надо брать!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +193

      Борис23 11 декабря 2016, 14:17

      Да ну его нафиг, щас один придёт, а потом пол команды бразильцев будут, и че это за сборная будет? Кто за них болеть будет?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +235

      Копытин > Борис23 11 декабря 2016, 14:56

      А за кого ты болеть предлагаешь? за кокошу что-ли? Черчесов упертый баран. Никто не предлагает на ЧМ везти фернандесев и жоазиньев, но встряхнуть наших зажравшихся типа звезд стоит, пусть игрой доказывают что достойны. Не хочешь играть в сборной -- вали лесом, пешком по полю любой походить может. Раньше за честь было за сборную выступить, а теперь для бездарей лишний шанс в зарубежных кабаках потусить.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 11 декабря 2016, 13:58

      Он после травмы так и не заиграл как раньше.Мечты.

      1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 11 декабря 2016, 13:54

      " Что ж, Пеле, как Пеле,

      Объясняю Зине я,

      Ест Пеле крем-брюле,

      Вместе с Жоазиньо."
      (С) практически..

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +16

      КЛЕОПАТРА 11 декабря 2016, 13:41

      ну надежда умирает последней)))

      0
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