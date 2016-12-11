Иньеста: «Мы знали, что физическая нагрузка повлияет на соперника»

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста рассказал о впечатлениях от выездного матча 15-го тура испанской Примеры с «Осасуной» (3:0).

«Трудно было играть на выезде, но мы продолжали гнуть свою линию и сумели показать хороший футбол, в конечном счете добившись нужного результата. Наша команда довольна победой и тем, как мы играли. Мы смогли создать очень много моментов, но в первой половине встречи не сумели реализовать их. Но мы никогда не отчаивались. Мы знали, что физическая нагрузка повлияет на соперника. Так и случилось: они подсели, а мы забили и победили», — сказал испанец.