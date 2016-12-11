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    Базур точно покинет «Аякс» зимой

    Полузащитник «Аякса» Рихедли Базур покинет команду зимой. Такое заявление сделал главный тренер команды Петер Бош.

    Напомним, что футболистом интересовались «Арсенал», «Бавария», дортмундская «Боруссия», «Милан», «Ювентус», «Барселона», «Челси», «Манчестер Сити» и «Наполи».

    «В субботу у меня состоялся разговор с Базуром. Он сообщил мне о том, что его трансфер находится в завершающей фазе. Игрок уже думает о новом клубе, поэтому мы освободили его от тренировок с игроками, которые сосредоточены на нашем следующем сопернике. Мы пожали друг другу руки и разошлись в хороших отношениях», – сказал Бош.

    Источник: Skysports

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    11.12.2016 08:37
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