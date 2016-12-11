Рамос: «У меня всегда есть желание делать жизнь соперников трудной»

Защитник «Реала» Серхио Рамос признал, что у его команды мало что получалось в матче 15-го тура Примеры с «Депортиво» (3:2). Напомним, что 30-летний испанец забил победный гол в компенсированное арбитром время.

«В конечном счете, когда «Реал» борется до конца, то дела идут хорошо. Это точно не лучший матч «Реала». Мы допустили ошибки, за которые были наказаны, но в конце концов нам удалось изменить ситуацию в свою пользу. Мы смогли победить «Депортиво», который играл очень хорошо. Умение забивать важные голы? Таков мой характер. У меня всегда есть желание работать, прогрессировать и делать жизнь соперников трудной», – заявил он.