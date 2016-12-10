Суарес считает, что «Барселона» по-прежнему претендует на победу в Примере

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес, ставший автором одного из голов в матче 15-го тура Примеры против «Осасуны» (3:0), поделился впечатлениями от матча. По мнению уругвайского футболиста, каталонский клуб сохраняет шансы на победу в чемпионате Испании.

«Мы знали, что первый гол вскроет игру. Мы проделали хорошую работу в первом тайме, имели шансы, но не смогли реализовать их. Да, мы имеем отставание в шесть очков, но по-прежнему претендуем на титул. Мы – «Барселона». Даже несмотря на то что мы вторые, мы будем бороться за сохранение звания чемпиона», – сказал Суарес.

«Барселона» на данный момент занимает вторую строчку в турнирной таблице, отставая от «Реала» на три очка.