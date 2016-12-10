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    «Фламенго» не хочет платить за Ромуло 4,7 миллиона

    Полузащитник «Спартака» Ромуло вызвал интерес со стороны «Фламенго». По информации TomarTV, бразильский клуб не делал официальных предложений московской команде по переходу футболиста, однако общается с самим игроком.

    Сообщается, что красно-черные контактируют с самим игроком и надеются убедить его разорвать действующий контракт, который рассчитан до лета 2017 года. «Фламенго» не хочет платить за игрока 4,7 миллиона евро и планирует заполучить его в качестве свободного агента.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.12.2016 17:39
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 10 декабря 2016, 20:02

      а он уже 16 чемоданов увез значит назад не вернется

      1
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      Рейтинг: +6

      Distemp 10 декабря 2016, 19:49

      Не,не,не!
      Пускай остаётся в Спартаке!!!

      -2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 10 декабря 2016, 19:22

      На любую хитрую жо-у псегда найдется х.р с резьбой.

      -2
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 10 декабря 2016, 18:32

      Позор! Что значит "пытаются убедить разорвать контракт"? Грязные приемчики! А по поводу того, что не хотят платить - кто бы сомневался. Сами пытаются продать игроков в три дорога, а приобрести за копейку

      0
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      Рейтинг: +31

      M.I.K.T.O.R. 10 декабря 2016, 17:54

      продуманы какие))пусть остается в спартаке

      -1
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