«Фламенго» не хочет платить за Ромуло 4,7 миллиона

а он уже 16 чемоданов увез значит назад не вернется
Полузащитник «Спартака» Ромуло вызвал интерес со стороны «Фламенго». По информации TomarTV, бразильский клуб не делал официальных предложений московской команде по переходу футболиста, однако общается с самим игроком.
Сообщается, что красно-черные контактируют с самим игроком и надеются убедить его разорвать действующий контракт, который рассчитан до лета 2017 года. «Фламенго» не хочет платить за игрока 4,7 миллиона евро и планирует заполучить его в качестве свободного агента.