Вильторд: «Федун прав: тренер – это только 10 процентов успеха команды»

Бывший нападающий сборной Франции Сильвен Вильторд согласился со словами владельца «Спартака» Леонида Федуна, который заявил, что тренер – 10 процентов от успеха команды. Напомним, на данный момент московский клуб единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, имея пятиочковое преимущество над ближайшим преследователем.

– Владелец московского «Спартака» Леонид Федун сказал как-то, что тренер – это только 10 процентов успеха команды…

– Полностью с ним согласен. На поле выходят футболисты, а не тренер. Они сами решают, куда и в какой момент им бежать, исходя из обстановки на поле. Тренер же не может им подсказывать каждую секунду! Тренер решает вопросы тактики, психологии, мотивации, но на поле должно быть 11 воинов.