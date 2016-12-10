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  • Вильторд: «Федун прав: тренер – это только 10 процентов успеха команды»

Вильторд: «Федун прав: тренер – это только 10 процентов успеха команды»

10 декабря 2016, 16:27
18

Бывший нападающий сборной Франции Сильвен Вильторд согласился со словами владельца «Спартака» Леонида Федуна, который заявил, что тренер – 10 процентов от успеха команды. Напомним, на данный момент московский клуб единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, имея пятиочковое преимущество над ближайшим преследователем.

– Владелец московского «Спартака» Леонид Федун сказал как-то, что тренер – это только 10 процентов успеха команды…

– Полностью с ним согласен. На поле выходят футболисты, а не тренер. Они сами решают, куда и в какой момент им бежать, исходя из обстановки на поле. Тренер же не может им подсказывать каждую секунду! Тренер решает вопросы тактики, психологии, мотивации, но на поле должно быть 11 воинов.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Вильторд Сильвен Федун Леонид
Комментарии (18)
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мыцык
1481378246
Журналисты бляди.
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fon_der_tan
1481380221
Именно поэтому с тем же составом спартак так взлетел, а в том году барахтался в середине
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Даникс-72
1481380683
Скажите это в Ростове! При огромном уважении к футболистам.
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Тони Монтана
1481381286
если это правда то какого лешего так часто меняются тренеры в Спартаке?
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Hansson
1481382358
10% тренер, 50% вратарь, 40% полевые игроки М-математика
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cska-62
1481383596
Вот с такой философией Федун и обеспечил болельщикам красно-белых тот ужас, что длился много лет, пока ему совершенно случайно не улыбнулась удача в лице Массимо Карреры! Как компенсация за построенный стадион... Но если Федун не пересмотрит свою философию, и не будет ценить Подарок Небес, то думаю, что удача от него отвернётся... И всё вернётся на круги своя... :-))))
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Gullit 76
1481386443
Смотря какой тренер и какие игроки.Бывает и наоборот.Барселона и без тренера сыграет им корректировщик разве что нужен,а уйдёт Бердыев будет ли Ростов в такой футбол играть? Уверен что нет(системы нет)
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ГенГриг
1481390283
Я думаю на этот вопрос лягушатнику и федуну, точно ответили бы болельщики из Ростова!!!
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APchelov
1481393453
А причём тут Вильтор? ) Он что бывший спартаковец, что ему знакомы слова Федуна???? )))
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Обер-КанцлерЪ
1481402093
Интересно, какое Сильвену дело до Спартака ! Они как бы в разных плоскостях всегда были друг с другом !
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