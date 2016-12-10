Вильторд: «Федун прав: тренер – это только 10 процентов успеха команды»

Бывший нападающий сборной Франции Сильвен Вильторд согласился со словами владельца «Спартака» Леонида Федуна, который заявил, что тренер – 10 процентов от успеха команды. Напомним, на данный момент московский клуб единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, имея пятиочковое преимущество над ближайшим преследователем.
– Владелец московского «Спартака» Леонид Федун сказал как-то, что тренер – это только 10 процентов успеха команды…
– Полностью с ним согласен. На поле выходят футболисты, а не тренер. Они сами решают, куда и в какой момент им бежать, исходя из обстановки на поле. Тренер же не может им подсказывать каждую секунду! Тренер решает вопросы тактики, психологии, мотивации, но на поле должно быть 11 воинов.
Источник: «Советский спорт»