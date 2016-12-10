Источник: Кирилл Комбаров и Дьяков станут игроками тульского «Арсенала»

Защитники «Томи» Кирилл Комбаров и Виталий Дьяков вторую часть чемпионата России проведут в тульском «Арсенале». По информации источника, оба футболиста из-за задолженностей по зарплате разорвут действующие контракты и присоединятся к «канонирам». Отметим, что Дьяков является игроком «Динамо» и выступает за томичей на правах аренды.

Напомним, ранее сообщалось, что сразу восемь футболистов «Томи» из-за задолженностей по зарплате, которые составляют шесть месяцев, добиваются разрыва контрактов с клубом.