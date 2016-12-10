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  • Источник: Кирилл Комбаров и Дьяков станут игроками тульского «Арсенала»

Источник: Кирилл Комбаров и Дьяков станут игроками тульского «Арсенала»

10 декабря 2016, 16:17
11

Защитники «Томи» Кирилл Комбаров и Виталий Дьяков вторую часть чемпионата России проведут в тульском «Арсенале». По информации источника, оба футболиста из-за задолженностей по зарплате разорвут действующие контракты и присоединятся к «канонирам». Отметим, что Дьяков является игроком «Динамо» и выступает за томичей на правах аренды.

Напомним, ранее сообщалось, что сразу восемь футболистов «Томи» из-за задолженностей по зарплате, которые составляют шесть месяцев, добиваются разрыва контрактов с клубом.

Источник: Спортфакт
Россия. Премьер-лига Томь Арсенал Комбаров Кирилл Дьяков Виталий
Комментарии (11)
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alexidj
1481376020
а еще о Габулове говорилось..хорошее укрепление для борьбы за место в ПЛ)
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Asbjorn
1481378375
Вот это уже усиление
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KARDENAL
1481378781
Все никак не могу забыть слова Дьякова, когда он уходил из Ростова в Динамо. Говорил, что уходит за трофеями... А вот как в итоге может получиться....
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товрос
1481380081
я сразу сказал что зря Дбяков уходит от Бердыева и в сборную стали приглашать,а теперь...
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Joko21
1481383022
Значит Томь снова на выход, к сожалению ...
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Evgenii1
1481383425
Пошёл Виталик по рукам. Играл бы в Ростове и играл бы ,так нет ,ему топь клубы нужны.
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Пабло6
1481384333
победа
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Фан666
1481385322
Пошли парни по низам таблицы
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Супермачо
1481394655
Да, Томску хана судя по всему... Жаль.
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Хмурый71
1481538160
Не стоит называть это "усилением", чуваки просто надеются, что хотя бы здесь им будут регулярно зарплату выдавать!
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