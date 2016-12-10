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  • Титов: «Глушаков – лучший игрок РФПЛ в первой части сезона»

Титов: «Глушаков – лучший игрок РФПЛ в первой части сезона»

10 декабря 2016, 09:15
15

Экс-тренер «Спартака» Егор Титов считает, что хавбек красно-белых Денис Глушаков – лучший футболистом РФПЛ первой части сезона.

«Однозначно Глушаков! Наконец-то он стал делать то, чего еще мы от него требовали — попадает в створ ворот. Делает это регулярно и красиво! После голов успевает еще и всех поздравить — маму, жену. Пусть не останавливается и весной продолжает поздравлять родственников! Приятно, когда все получается, в конце года было заметно, что Денис кайфовал — команда играет, результат есть, он сам в фаворе. Отовсюду только и слышно было: Глушаков, Глушаков, Глушаков!

Кстати, один скрытый фактор сыграл — Черчесов Денису помог. Когда у «Спартака» была «ямка», два поражения подряд и играли не очень, Станислав Саламович Глушакова в сборную не вызвал. Денис понял: «Ага, может быть и так...» Помогло — заиграл! Даже если не брать забитые мячи, видно, что Денис выделяется.

Второй фактор — выбывали лидеры: Зе Луиш, Промес. Денис, как настоящий капитан, подобрал упавшее знамя. Его, кстати, капитаном команда выбрала, а не тренер назначил. Это огромная ответственность, она тоже сыграла.

Третье — Фернандо развязал руки Глушакову. Фернандо — мастер, он у нас был одним из главных претендентов на покупку. Мы с Дмитрием Анатольевичем летом просматривали многих, Фернандо был в тройке лучших. Бразилец играет опорника, на этой позиции раньше выступал Глушаков, хотя Денис не готов был там играть. Фернандо почти полностью освободил Глушакова от оборонительных действий, и мы увидели, что он хорош в атаке, чем славился еще в «Локомотиве», — сказал он.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Кубок Спартак Титов Егор Глушаков Денис
Комментарии (15)
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woyser
1481352063
Галиматья какая-та...
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Копытин
1481352518
Тоже мне нашли лучшего игрочишку, объективно надо называть лучшего, а не своего мясного.
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Диктор
1481352794
Глушаков и вправду лучший игрок первой части чемпионата.А все ниже написавшие просто злобные карлики обиженные жизнью.
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Диктор
1481353188
Ну ну скулите дальше копытко.
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Igor Belousov
1481356277
глушак-молоток
Ответить
КАРАТ
1481356456
Он даже в спартаке не лучший там есть топ футболист промес
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МасСуд
1481357290
Аху.ть... жопоногий забил пару раз и он Лучший... слуцкий то по ходу прав. Россия не футбольная...
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Zeff
1481362317
В Спартаке возможно и лучший. Целых два раза по воротам попал.
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narkozanos
1481362796
Забил Амкару и рубину,и стал лучшим?из его зоны прилетело голов 5,а тут жополизы как обычно,а потом удивляемся,откуда короны на головах берутся,играть не умеет,за то плюсик свой получил.
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giluxa1963
1481363041
одна свинья другую хвалит
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