Титов: «Глушаков – лучший игрок РФПЛ в первой части сезона»

Экс-тренер «Спартака» Егор Титов считает, что хавбек красно-белых Денис Глушаков – лучший футболистом РФПЛ первой части сезона.

«Однозначно Глушаков! Наконец-то он стал делать то, чего еще мы от него требовали — попадает в створ ворот. Делает это регулярно и красиво! После голов успевает еще и всех поздравить — маму, жену. Пусть не останавливается и весной продолжает поздравлять родственников! Приятно, когда все получается, в конце года было заметно, что Денис кайфовал — команда играет, результат есть, он сам в фаворе. Отовсюду только и слышно было: Глушаков, Глушаков, Глушаков!

Кстати, один скрытый фактор сыграл — Черчесов Денису помог. Когда у «Спартака» была «ямка», два поражения подряд и играли не очень, Станислав Саламович Глушакова в сборную не вызвал. Денис понял: «Ага, может быть и так...» Помогло — заиграл! Даже если не брать забитые мячи, видно, что Денис выделяется.

Второй фактор — выбывали лидеры: Зе Луиш, Промес. Денис, как настоящий капитан, подобрал упавшее знамя. Его, кстати, капитаном команда выбрала, а не тренер назначил. Это огромная ответственность, она тоже сыграла.

Третье — Фернандо развязал руки Глушакову. Фернандо — мастер, он у нас был одним из главных претендентов на покупку. Мы с Дмитрием Анатольевичем летом просматривали многих, Фернандо был в тройке лучших. Бразилец играет опорника, на этой позиции раньше выступал Глушаков, хотя Денис не готов был там играть. Фернандо почти полностью освободил Глушакова от оборонительных действий, и мы увидели, что он хорош в атаке, чем славился еще в «Локомотиве», — сказал он.