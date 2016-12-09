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  • Титов: «Каррера пришел как помощник, вел себя осторожно, присматривался»

Титов: «Каррера пришел как помощник, вел себя осторожно, присматривался»

9 декабря 2016, 19:15
8

Бывший тренер «Спартака» Егор Титов поделился мнением о профессиональных качествах Массимо Карреры, с которым работал в штабе Дмитрия Аленичева.

«Каррера пришел как помощник, вел себя осторожно, присматривался. Он очень много у нас спрашивал, пытался запомнить игроков по именам. Мы много ему рассказывали. Он записывал, смотрел видео, видно было, что человек – профессионал. Все-таки работал в «Ювентусе» и сборной Италии.

Ему 52 года, он уже лет 15 как варился в итальянской тренерской системе. Он был на вторых ролях, но у сильного наставника! Опыт у Карреры огромный, и это ему сейчас помогает. Он собирал игроков обороны и где-то 30–40 минут работал с ними, пока мы занимались с группой атаки. Передвигал футболистов по полю, показывал, а Боккетти переводил.

Каррера – человек, который знает свое ремесло. Итальянцы, кстати, любят говорить: «Мы великие, лучше всех разбираемся в тактике». Хотя последние лет 10 везде побеждала Испания. Потом – Германия, Португалия, но уж точно не Италия», – сказал Титов.

Напомним, Титов покинул «Спартак» вместе с уволенным Аленичевым в августе нынешнего года.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Титов Егор Каррера Массимо
Комментарии (8)
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a_who
1481300470
при всем уважении к преведущим тренерам при Массимо команда заиграла !!!
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alexidj
1481301650
надеюсь лишнего ничего не скажет Егрока..все таки мнение о себе испортит..обида может сыграть, но то что последовало увольнение виноваты они сами..увы но у команды победителя не может быть тренерский штаб спокойный..безэмоциональный чтоле..
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мыцык
1481304266
Егор как футболиста Мы будем любить тебя всегда...
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СЛАВА 81
1481305197
Каррера правильно делал и делает.
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cska-62
1481311748
Итальянские клубы не доминируют в Европе просто потому, что они бедные на фоне тех же испанских, английских или немецких грандов. И лучших футболистов мира в серии А играет значительно меньше, потому чемпионат там тренерский. Что же касается итальянской тренерской школы, то в мире она сильнейшая! Даже перечислять всех их тренеров не буду, чтобы кого-то случайно не забыть. Из наших же тренеров за рубежом пока успеха добился только Станислав Черчесов. Пусть в Польше, в Восточной Европе, но совершил он там практически невозможное, вытащив "Легию" по ходу сезона из болота в чемпионы... И Кубок страны одновременно завоевав...
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dimon2602
1481318285
Еще бы составчик чутка подусилить)
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