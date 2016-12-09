Титов: «Каррера пришел как помощник, вел себя осторожно, присматривался»

Бывший тренер «Спартака» Егор Титов поделился мнением о профессиональных качествах Массимо Карреры, с которым работал в штабе Дмитрия Аленичева.

«Каррера пришел как помощник, вел себя осторожно, присматривался. Он очень много у нас спрашивал, пытался запомнить игроков по именам. Мы много ему рассказывали. Он записывал, смотрел видео, видно было, что человек – профессионал. Все-таки работал в «Ювентусе» и сборной Италии.

Ему 52 года, он уже лет 15 как варился в итальянской тренерской системе. Он был на вторых ролях, но у сильного наставника! Опыт у Карреры огромный, и это ему сейчас помогает. Он собирал игроков обороны и где-то 30–40 минут работал с ними, пока мы занимались с группой атаки. Передвигал футболистов по полю, показывал, а Боккетти переводил.

Каррера – человек, который знает свое ремесло. Итальянцы, кстати, любят говорить: «Мы великие, лучше всех разбираемся в тактике». Хотя последние лет 10 везде побеждала Испания. Потом – Германия, Португалия, но уж точно не Италия», – сказал Титов.

Напомним, Титов покинул «Спартак» вместе с уволенным Аленичевым в августе нынешнего года.