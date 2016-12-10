АПЛ. «Лестер» одержал победу над «Манчестер Сити» благодаря хет-трику Варди

В центральном матче 15-го тура АПЛ «Лестер» на своем поле уверенно обыграл «Манчестер Сити», отправив три мяча еще в первые 20 минут – 4:2. Хет-триком в составе «лис» отметился Джейми Варди.

Таким образом, «Лестер» набрал 16 очков и поднялся на 14-е место в турнирной таблице. «Манчестер Сити», имея в активе 30 баллов, остался на четвертой позиции.

Чемпионат Англии. АПЛ. 15-й тур

Лестер – Манчестер Сити – 4:2 (3:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Варди, 3; 2:0 – Кинг, 5; 3:0 – Варди, 20; 4:0 – Варди, 78; 4:1 – Коларов, 82; 4:2 – Нолито, 90+2.

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