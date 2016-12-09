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  • Орлов: «Лодыгин? Все вратари ловят бабочек, в том числе Яшин»

Орлов: «Лодыгин? Все вратари ловят бабочек, в том числе Яшин»

9 декабря 2016, 11:32
11

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов оценил игру голкипера «Зенита» Юрия Лодыгина в матче Лиги Европы против «АЗ Алкмаар».

«В эпизоде со вторым голом Лодыгин был бессилен. Там подкрутка была внутренней стороной стопы, вратарю такой мяч не достать. Конечно, его должен был накрывать Анюков. Нельзя, чтобы соперник бил из-за пределов штрафной, а из штрафной тем более. Это отсутствие концентрации. А концентрация – это внимание, внимание – напряжение, а на напряжение способен только человек, который полон сил. Умственные усилия тоже требуют физической отдачи, это не так просто.

Есть позитив от игры Лодыгина, хотя третий гол удивил. С другой стороны, все вратари ловят бабочек, в том числе Яшин. Малафеев, к примеру, тоже был не уверен на выходах, но здорово играл на линии и, главное, спасал. Это придает уверенности защите.

Лодыгин не одну игру уже так вытащил, брал пенальти. Вспоминаю матч с «Крыльями Советов». По всем показателям «Зенит» был хуже, но выиграл. К сожалению, бывает, и Юра «запускает». Но опять же, при такой обороне, как сегодня, можно только развести руками и удивиться: «Как это «Зенит» на втором месте в чемпионате?» – сказал Орлов.

Матч шестого тура группового этапа Лиги Европы «АЗ Алкмаар» – «Зенит» закончился со счетом 3:2. «Зенит» вышел в плей-офф турнира с первого места, а «АЗ Алкмаар» – со второго.

Источник: «Матч ТВ»
Лига Европы Зенит Малафеев Вячеслав Анюков Александр Лодыгин Юрий
Комментарии (11)
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ljrljr0505
1481273647
Нашел с кем сравнивать. Чтобы Лодыркину до Яшина дорасти- пуд соли съесть надо и на тренировках из организма вместе с потом его выгнать. А они играют спустя рукава.
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Asbjorn
1481274774
Пускают то все,но что Игорь,что юра очень часто их пускают,что бы развиваться, нужно играть в сильном чемпионате,а тут они дошли до определённой планки и начали деградировать
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Сармат Ростов
1481279171
Льва Иваныча не трогай, гнида! (((
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Psih86
1481280440
Не в обиду но Лодыгин та еще дырка!Зенит если хочет успешно играть в Европе,да и не только Зенит,нужен топовый голкипер таким командам..Конечно ДеХеа,Чех или Нойер к нам ни приедут,но все же стоит поискать хороших голкиперов нашим командам,уже надоело смотреть на косяки Юры,Игоря итд!!!
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Опорник84
1481283263
Яшин в нашем футболе-это святое! Орлов не прав!
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kimi2005
1481284447
Гена !Я просто фигею с него!
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polt
1481286626
Лодыгин - КЛОУН! Вы только обратите внимание как он берет легкие мячи и что мимо летит. Чистая игра на публику!!!
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ivanthebest
1481293014
Гена не позорь хоть свою семью, своим лютым долбоебизмом... То что ты потерян для общества, это всё понятно и уже давно, но хоть их бы пожалел...
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Garrincha58
1481297758
но у Лодыркина это постоянно слишком большая у него коллекция бабочек
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Zeff
1481356971
У Малафеева бывали конечно неудачные игры, но Лодыгин за полсезона больше напортачил. Причём он может и выручить и зашиворот получить. Как в последней игре. Ворота часто теряет, мяч отбивает прямо на соперника. Может поймать мяч и выронить. Вобщем неспокойно на душе всегда, когда он в рамке.
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