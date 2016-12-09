Орлов: «Лодыгин? Все вратари ловят бабочек, в том числе Яшин»

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов оценил игру голкипера «Зенита» Юрия Лодыгина в матче Лиги Европы против «АЗ Алкмаар».

«В эпизоде со вторым голом Лодыгин был бессилен. Там подкрутка была внутренней стороной стопы, вратарю такой мяч не достать. Конечно, его должен был накрывать Анюков. Нельзя, чтобы соперник бил из-за пределов штрафной, а из штрафной тем более. Это отсутствие концентрации. А концентрация – это внимание, внимание – напряжение, а на напряжение способен только человек, который полон сил. Умственные усилия тоже требуют физической отдачи, это не так просто.

Есть позитив от игры Лодыгина, хотя третий гол удивил. С другой стороны, все вратари ловят бабочек, в том числе Яшин. Малафеев, к примеру, тоже был не уверен на выходах, но здорово играл на линии и, главное, спасал. Это придает уверенности защите.

Лодыгин не одну игру уже так вытащил, брал пенальти. Вспоминаю матч с «Крыльями Советов». По всем показателям «Зенит» был хуже, но выиграл. К сожалению, бывает, и Юра «запускает». Но опять же, при такой обороне, как сегодня, можно только развести руками и удивиться: «Как это «Зенит» на втором месте в чемпионате?» – сказал Орлов.

Матч шестого тура группового этапа Лиги Европы «АЗ Алкмаар» – «Зенит» закончился со счетом 3:2. «Зенит» вышел в плей-офф турнира с первого места, а «АЗ Алкмаар» – со второго.