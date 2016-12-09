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    Ромуло планирует вернуться в Москву в январе

    Полузащитник «Спартака» Ромуло находится сейчас в Бразилии, но планирует вернуться в Москву в январе.

    «Я с семьей сейчас в Рио-де-Жанейро. Очень приятно приехать домой с чемоданами, полными хороших историй и рождественских подарков. Хочу насладиться отдыхом с семьей и теплом в Рио-де-Жанейро, так как зима и «Спартак» ждут меня в январе», – написал Ромуло в своем Instagram.

    Ранее появилась информация об интересе к футболисту «Спартака» со стороны «Фламенго». Контракт 26-летнего футболиста со столичным клубом рассчитан до середины 2017 года.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    09.12.2016 11:06
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