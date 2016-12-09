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  • Ткачев: «У «Крыльев» был запредельный настрой на игру со «Спартаком»

Ткачев: «У «Крыльев» был запредельный настрой на игру со «Спартаком»

9 декабря 2016, 10:07
2

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Ткачев высказал свое мнение о причинах крупной победы над столичным «Спартаком» в концовке осенней части чемпионата России.

«Возможно, имела место недооценка со стороны красно-белых. Они два месяца не теряли очки в чемпионате, выдали длинную победную серию. Не бывает такого, чтобы одна команда все время шла в таком графике. Должен был настать момент, когда «Спартак» сбавит. Так получилось, что это пришлось на матч с нами. Трудно найти еще какие-то объяснения. Да, в Самаре было в этот день нежарко, но условия равны для всех. Просто у нас был запредельный настрой на игру, который все и определил. Видимо, желания победить у нас было больше, что и принесло успех. Мы по всем статьям переиграли «Спартак», не дали им создать практически ни одного момента у своих ворот.

Мы не собирались никого «спускать с небес на землю», что бы там сейчас ни писали в СМИ. Вообще об этом не думали. Просто «Крыльям» нужна была победа. Не думаю, что «Спартак» сейчас вообще витает в небесах.

Перенос игры из Самары в Москву? Никто не хотел этого. Все говорили, что «Спартаку» нужно ее перенести, чтобы их не до конца восстановившиеся от травм футболисты могли выйти на поле без угрозы для здоровья. На мой взгляд, в день матча климат в Самаре был идеальный. Холодно, около 10–12 градусов мороза, но играть можно. Поле в нормальном состоянии», – сказал Ткачев.

Напомним, что матч 16-го тура российской Премьер-лиги «Крылья Советов» – «Спартак» завершился со счетом 4:0.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Спартак Ткачев Сергей
Комментарии (2)
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1481268725
Молодцы
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VVM1964
1481272349
ЖЕЛАЮ КРЫЛЬЯМ ТАКОГО ЖЕ ЗАПРЕДЕЛЬНОГО НАСТРОЯ В МАТЧАХ С ЗЕНИТОМ И ЦСКА .
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