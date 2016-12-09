В «Шахтере» нацелились на выход в финал Лиги Европы

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека рассказал о целях своей команды после выхода в плей-офф Лиги Европы.

«Это заслуженный результат, несмотря на некоторые сложности молодых футболистов, которым мы сегодня дали возможность показать себя в Лиге Европы. Был момент, когда «Брага» начала высоко прессинговать, а для нас открылось некоторое пространство для выхода в атаку. Нам всегда легче, если так происходит.

Думаю, сейчас команда выглядит замечательно, поэтому я счастлив как тренер. Ребята – молодцы, отдаются работе, а это не может не радовать.

Что будет дальше? Я не люблю загадывать, мы стараемся побеждать в каждом матче и пошагово идти к своей цели. Мы надеемся выйти в финал Лиги Европы и выиграть его.

О соперниках по следующему раунду я еще не думал. Даже не знаю всех, кто прошел в плей-офф. Когда состоится жеребьевка, тогда и поймем, кто сыграет с нами», – сказал Фонсека.

Матч шестого тура группового этапа Лиги Европы «Брага» – «Шахтер» закончился со счетом 2:4.