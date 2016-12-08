Венгер скептически относится к идее расширения ЧМ

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился размышлениями относительно планов ФИФА увеличить число участников чемпионата мира.

«Мне интересно, делается ли это ради популяризации или для повышения качества турнира? Я настроен немного скептически.

Если кто-то может меня убедить, что это сделает футбол лучше и что есть достаточно времени, чтобы провести турнир в расширенном формате, я готов послушать.

Но сейчас я в этом не уверен. На Евро теперь играют 24 команды – это, считайте, половина всех европейских сборных.

Но 48 команд – а всего их в мире около 300 – это не такой большой процент. Я не вижу, что это может привести к значительному повышению качества игры», – сказал Венгер.

Напомним, ранее стало известно, что президент ФИФА Джанни Инфантино поддержал идею увеличения числа участников ЧМ до 48 команд, разделенных на 16 групп.