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    Талалаев считает Карреру лучшим иностранным тренером в России

    Главный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев назвал Массимо Карреру лучшим иностранным специалистом в российском футболе. Напомним, что итальянец довольно успешно работает со «Спартаком», который лидирует в турнирной таблице.

    «Если честно, то, работая в ФНЛ, больше следишь за чемпионатом России. Но работа иностранных специалистов впечатляет. Тот же Зидан, который вышел и сразу добился результата, не может не привлекать взгляды. Его целеустремленность и умение управлять звездами. Поэтому если говорить о зарубежных специалистах, то лучший в этом году был Зинедин.

    Что же касается наших специалистов, то ведь никто не ожидал такого взлета от «Амкара». А команда показывает хорошую игру и находится в верхней части турнирной таблице. Знаю, что Гаджи Гаджиев может хорошо готовить команды. Но, на мой взгляд, также стоит отметить взлет «Терека». И если сказать по-русски, то Рашид Рахимов набирает большое количество очков, на что его команда могла претендовать исходя из качества футболистов и качества подготовки.

    Если говорить о лучшем назначении иностранного специалиста в РФПЛ, то тут свое предпочтение безусловно отдам Каррере. У Луческу за спиной много опыта, он выигрывал различные титулы, и для него нет неожиданностей. Каррера же приходил, будучи тренером по игрокам обороны, как вдруг на него свалилось это всe. Но он сумел привести «Спартак» на первое место в турнирной таблице, несмотря на многие трудности. Поэтому если сравнивать их, то для Карреры это поступательное движение вперед, и с этим сложно спорить.

    Также следует отметить успех «Лестера» и Раньери на прошлогоднем промежутке. Но сейчас к команде есть много вопросов. Многие специалисты говорили, что эта сказка скоро закончится. Хотя он и сделал практически невозможное, спад был ожидаем», — сказал специалист.

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    08.12.2016 10:38
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 14 декабря 2016, 16:04

      Дело не только в тренере, игроки стараются.

      0
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      Рейтинг: +21

      RNR4uK 9 декабря 2016, 01:43

      он же только пол года тренирует. Да, ща со спартаком на 1 месте, в след сезоне если будет ниже идти, шквал критики будет. Рановато на самом деле за пол года судить

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 8 декабря 2016, 12:38

      а не Бердыев?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo > Ardenn 9 декабря 2016, 20:14

      ну республики бывшего СССР как бы

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 8 декабря 2016, 12:00

      Весной всё будет иначе. Зенит, Ростов, и Краснодар будут на ходу, т.к.
      подготовку к сезону начнут раньше. А Спартак начнёт весну серией невнятных игр и поражений.

      -2
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      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > silver29 8 декабря 2016, 12:32

      Календарь посмотри. У вас 1-я игра С Краснодаром. Это ноль. Зениту проиграете, как пить дать. А с мотивацией у наших игроков, после ваших истерик, нормально всё будет.

      -2
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Zeff 8 декабря 2016, 15:45

      Краснодар обыграем и зениту напихаем, если конечно свистуна опять своего не поставите.

      0
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      Рейтинг: +2120

      OldenVad > Zeff 8 декабря 2016, 15:59

      Не говори гоп ..., время покажет.

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 8 декабря 2016, 11:33

      Полностью согласен-Каррера совершил маленькое чудо с командой и сразу же завоевал сердца всех болельщиков Спартака.Думаю весной мы увидим коллектив который будет рвать всех и вся.Очень уважаю его как специалиста.

      3
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      Рейтинг: +300

      Zeff > Диктор 8 декабря 2016, 17:17

      Очень маленькое чудо, весной очень сильно обделается и всё.

      -1
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      Рейтинг: +33633

      oyabun 8 декабря 2016, 11:19

      Если даже что то пойдет вопреки планам с командой (тьфу, тьфу..) дальше, надо отдать должное Каррере. На данный момент он сделал максимально возможное с теми игроками, что ему достались еще от Аленичева. А с весны посмотрим уже на его подготовку команды и то усиление, которое он запросил у клуба.

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