Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Каррера: «Глушаков – основополагающий игрок в «Спартаке» и сборной»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера дал оценку игре полузащитника своей команды Дениса Глушакова.

    – Как вы изменили Дениса Глушакова, который претендует на звание главного открытия сезона?

    – Он большой профессионал. Что в тренировках, что в матчах всегда выкладывается на 100 процентов. Денис – основополагающий игрок как в «Спартаке», так и в сборной России.

    – Для вас принципиально было иметь костяк из российских футболистов?

    – В России без него никуда – из-за лимита я должен выпускать на поле шесть обладателей российского паспорта.

    – Капелло говорил, что в чемпионате России мало единоборств...

    – Не могу с ним согласиться! Я вижу игроков, которые выходят заряженными на борьбу. Единоборств точно хватает.

    – Вам нужна длинная скамейка запасных?

    – Конечно, иначе любая травма создает проблемы.

    – Вас часто видят на матчах молодежного состава «Спартака»...

    – Мне важно видеть, какого прогресса добились дублеры, – заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.12.2016 10:26
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5527

      SPACE TRUCKIN 8 декабря 2016, 19:39

      в порядке Денис-кто сильнее есть в чемпе из наших игроков на его позиции?один раз может и случайность-два уже закономерность,+6 очков -пусть в каждом матче будут такие "случайности"...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 8 декабря 2016, 12:12

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Талалаев хвалит Карреру. Каррера Глушакова. А Глушаков случайно пару раз в створ ворот попал. И всё, открытие года. А открытию на днях тридцатник стукнет.

      -6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 8 декабря 2016, 12:11

      Деньчик если ещё прибавит , то это уже будет звезда, а сейчас это просто сильнейший игрок чемпионата России (на своей позиции)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101254

      zigbert 8 декабря 2016, 11:48

      Что и говорить, Глушаков заметно прибавил.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 8 декабря 2016, 11:37

      Кто верил в Глушакова до появления Карреры ????? Обычный средний статистический игрок для России.Считаю что Каррера раскрыл его и на фоне появившейся уверенности пришел и результат.В этом году реально он лучший из Российских игроков в стране.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33633

      oyabun 8 декабря 2016, 10:36

      Денис здорово прибавил в этом году. И в технике и в самоотдаче. И самое главное, как капитан постоянно подстегивает остальных игроков команды, не дает им завянуть на поле.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > oyabun 8 декабря 2016, 11:09

      Я думаю он наконец-то поверил в себя, скорее в этом ключ

      6
      Ответить
    • Читайте нас: 