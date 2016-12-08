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    Данильянц: «Спартак» уже практически гарантировал себе место в Лиге чемпионов»

    Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц считает, что московский «Спартак» уже практически гарантировал себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон.

    «Преимущество московского «Спартака» по набранным очкам позволяет ему рассчитывать на место в Лиге чемпионов. На вторую путевку в Лигу чемпионов могут претендовать «Зенит», ЦСКА, «Краснодар», «Терек». Что касается завоевания права играть в Лиге Европы, то конкурировать между собой могут еще команд шесть», – сказал специалист в интервью изданию «Российская газета».

    Напомним, что после 17-ти туров РФПЛ «Спартак» лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на пять очков.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.12.2016 09:43
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +300

      Zeff 8 декабря 2016, 13:51

      Наверно, в этом году, Спартак не займёт шестое место. ПЯТОЕ!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +222

      ЗЖМ 8 декабря 2016, 13:23

      Даёшь игры как с КС!!!)

      -1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 8 декабря 2016, 11:41

      Сколько же гав..а на нашей ветки.Но это лишь говорит о том ,что мы разговариваем а самой популярной команде в России.Если все кто пишет про шестое место согласятся признать себе голубизной, если будет не так,то я согласен пусть пишут.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +364

      neofizer 8 декабря 2016, 10:42

      о да..пару-тройку матчей как с крыльями и кабздец..

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +241

      Moveton 8 декабря 2016, 10:18

      8 очков отрыва от ЦСКА и уже гарантировали себе место в лч? ох и долго я буду смеяться весной))

      2
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > Moveton 8 декабря 2016, 10:25

      Ты только тише смейся, а то засмеют

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 8 декабря 2016, 10:07

      Главное чтобы Спартак не думал так же как и Данильянц, иначе расслабятся и не будет никакого чемпионства.

      3
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      Рейтинг: +30

      максим1986 8 декабря 2016, 10:02

      Каррера ни тот тренер,который бездарно растранжирит преимущество,так что надеемся Спартак весной ещё прибавит и сохранит лидерство,всё будет видно в первом же матче на выезде с Краснодаром

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +767

      товрос 8 декабря 2016, 09:58

      НЕ ДАЙ БОГ 5-ЫЙ РАЗ ПОДРЯД ЦСКА ПОПАСТЬ В ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ,ПУСТЬ СНАЧАЛО СОСТАВ ПОМОЛОЖЕ НАБЕРУТ,ОСОБЕННО ЗАЩИТУ И РЕКОРДЫ ДЫРОФЕЕВА УЖЕ ВСЕХ ЗАМУЧАЛИ,А МЯСНИКИ ЗАСЛУЖИЛИ В ЭТОТ РАЗ

      5
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      ...
      Рейтинг: +286

      Cant Stop > товрос 8 декабря 2016, 15:56

      у Акинфеева пропущено 11 ( ито по вине защиты) у Джанаева 12... но херовый вратарь для вас Акинфеев.... Смешные вы люди

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +751

      justozavr > Cant Stop 8 декабря 2016, 16:06

      на минуточку сравните соперников Ростова и ЦСКА по группе и итоговый результат

      2
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      Рейтинг: +767

      товрос > Cant Stop 8 декабря 2016, 16:53

      я Акинфеева с Джанаевым не сравниваю,я только сильно удивляюсь почему вы Игорька так защищаете,неужели вы считаете что он до сих пор №1 в России?

      1
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      Рейтинг: +2293

      kvm 8 декабря 2016, 09:52

      Спаратк??????????????

      -1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 8 декабря 2016, 09:50

      А, что теперь в Лиге чемпионов могут участвовать 6 команд, занявшие с
      1 по 6 места в турнирной таблице по футболу в РФПЛ ?

      0
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > vladimir-7 8 декабря 2016, 10:00

      Я тоже не слышал, чтобы с 6-го места стартовали в ЛЧ

      0
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      Рейтинг: +8172

      nik55 > vladimir-7 8 декабря 2016, 10:27

      кони займут 5 но за рекорды Акинфеева бонус

      1
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