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    Каррера: «В России без костяка российских игроков невозможно»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в эфире программы «Футбол России» рассказал о том, как лимит на легионеров влияет на формирование состава команды.

    «В России без костяка российских игроков невозможно, ведь из-за лимита на легионеров я должен выпускать в стартовом составе шесть россиян. Без российского костяка было бы сложно добиться успеха», – сказал Карррера.

    Также специалист поделился размышлениями о том, как повлияет на трансферную кампанию возможное изменение лимита на схему «10+15».

    «В первую очередь на трансферном рынке нужно искать новых сильных игроков, независимо от того, какой они национальности. Самое главное – чтобы новички соответствовали уровню «Спартака» и статусу великого клуба».

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.12.2016 23:06
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +439

      sold93 7 декабря 2016, 23:20

      ...ибо лимит

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