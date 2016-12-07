Директор «Сандерленда»: «Решили не подписывать М’Вила. Нам нужны преданные игроки»

Исполнительный директор «Сандерленда» Мартин Бэйн заявил, что клуб отказался от идеи приобрести полузащитника «Рубина» Янна М’Вила.

«Со мной вышли на связь представители игрока, которые сказали, что он более не хочет переходить в «Сандерленд».

Мы готовили соглашение сроком на три с половиной года. Однако после беседы с тренером мы решили не настаивать на этом переходе. Любой, кто приходит в наш клуб, должен быть преданным.

Таким образом, Янн М’Вила не присоединится к нам в январе. Желаем ему всего хорошего в будущем», – сказал Бэйн.

Напомним, футболист провел в аренде в «Сандерленде» прошлый сезон и, как сообщалось, был заинтересован в возвращении в английский клуб на постоянной основе.