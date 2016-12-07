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    Таски: «Спартак» – чемпион? Надо быть осторожнее в высказываниях и продолжать вкалывать»

    Защитник «Спартака» Сердар Таски отметил, что преждевременно говорить о возможном чемпионстве в текущем сезоне. Футболист также не считает нынешнюю команду красно-белых близкой к идеальной.

    – «Спартак» – чемпион?

    – Лично я каждый год ставлю перед собой цель стать чемпионом. Но все мы помним, как долго у «Спартака» не было титулов. Надо быть осторожнее в высказываниях и продолжать вкалывать. К чему болтать о чемпионстве, когда так много игр впереди? Два-три матча без побед – и преимущество растаяло.

    – Но эта команда хотя бы близка к идеальной?

    – Если ты возомнил себя идеальным, то уже сделал шаг назад. Кто-то скажет, что «Барселона» показывает идеальный футбол. Но почему в таком случае они проигрывают «МанСити»?

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    07.12.2016 15:16
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 7 декабря 2016, 20:28

      мудро сказано..Не по спартаковски..

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 7 декабря 2016, 17:29

      Время покажет-просто надо настрой не потерять и трудиться и трудиться.

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 7 декабря 2016, 16:23

      Усиляться надо

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      Рейтинг: +8

      Имя слишком известное 7 декабря 2016, 15:54

      Работать, работать и ещё раз работать

      -3
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