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    Мостовой: «Кто-то, может, только и рад уходу Слуцкого»

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой выразил мнение, что уход Леонида Слуцкого с поста главного тренера ЦСКА является естественным клубным процессом. Команда проведет сегодня последний матч под руководством специалиста, сыграв на выезде с «Тоттенхэмом» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

    «Мне лично не будет не хватать Слуцкого в ЦСКА, уход тренера – естественный процесс жизни любой команды. Здесь никогда не бывает ничего личного, на его место придет другой специалист, как в свое время пришел Слуцкий. Скучать по нему будут люди в команде, и то не все. Кто-то, может, только и рад уходу Слуцкого. Такое всегда бывает в большом коллективе. Ничего особенного в уходе Слуцкого из ЦСКА не вижу, но странновато, что было решено объявить об этом сейчас», – заявил Мостовой.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.12.2016 14:21
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +82

      Mi6 8 декабря 2016, 21:12

      Все нормальные - рады

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2113

      prtcs 7 декабря 2016, 16:08

      У Шурика, как всегда одни догадки и ни какой конкретики.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +484

      Аскорбин 7 декабря 2016, 14:56

      Большинство здравомыслящих будет радо.Клубу на пользу пойдет.Лишь бы получилось все у новой команды тренеров.Движение лучше чем топтание на месте.

      -1
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