Горлукович: «Каррера сделал то, что не удавалось людям за последние пять лет в «Спартаке»

Бывший защитник «Спартака» Сергей Горлукович прокомментировал успех красно-белых в первой части чемпионата России. По мнению ветерана, команда начала выступать без срывов и показывает стабильно качественный футбол.

«Могу сказать одно. Молодцы. Прошли первую часть сезона стабильно, без срывов. Исключение составляют лишь матчи в Самаре и в Оренбурге, где качество игры напоминало прежний «Спартак»… Но в целом сработали здорово.

Да мне не надо быть довольным Каррерой. Это дело Федуна. От моей удовлетворенности работой итальянца у меня в кармане ничего не прибавится. Со стороны его работа вообще-то была видна уже через месяц. Он сделал то, что не удавалось людям за последние пять лет. При нем команда играет все 90 минут, а не 70, как было раньше, а потом умирала. Отсутствует хаос в обороне», – заявил Горлукович.