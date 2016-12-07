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  • Горлукович: «Каррера сделал то, что не удавалось людям за последние пять лет в «Спартаке»

Горлукович: «Каррера сделал то, что не удавалось людям за последние пять лет в «Спартаке»

7 декабря 2016, 12:52
5

Бывший защитник «Спартака» Сергей Горлукович прокомментировал успех красно-белых в первой части чемпионата России. По мнению ветерана, команда начала выступать без срывов и показывает стабильно качественный футбол.

«Могу сказать одно. Молодцы. Прошли первую часть сезона стабильно, без срывов. Исключение составляют лишь матчи в Самаре и в Оренбурге, где качество игры напоминало прежний «Спартак»… Но в целом сработали здорово.

Да мне не надо быть довольным Каррерой. Это дело Федуна. От моей удовлетворенности работой итальянца у меня в кармане ничего не прибавится. Со стороны его работа вообще-то была видна уже через месяц. Он сделал то, что не удавалось людям за последние пять лет. При нем команда играет все 90 минут, а не 70, как было раньше, а потом умирала. Отсутствует хаос в обороне», – заявил Горлукович.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Горлукович Сергей
Комментарии (5)
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oyabun
1481105143
А почему за 5 последних лет то? По большому счету всё же это лучшая командная игра за все года без Чемпионства, то есть за 15.
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Александ1982
1481109089
Серге́й Вадимович один из лучших защитников страны, здоровья ему побольше, а от Спартака ждем ждем!!
Ответить
Serg--015
1481109478
Про отсутствие хаоса в обороне - самые правильные слова.
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С-Пб on-line
1481115568
Блеать, он вообще ослеп
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Диктор
1481121202
Хорошо сказал.
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