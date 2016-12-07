Прядкин: «Только специалист может определить договорной характер матча»

Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал о практике по выявлению договорных матчей в российском футболе. По словам функционера, этим занимаются настоящие специалисты в своем деле.

«Мы работаем по практике УЕФА. У нас заключено соглашение с одной из букмекерских компаний, по которому получаем информацию на ранней стадии оповещения. Что это такое? Скачки коэффициентов, наши партнеры должны давать данные в режиме реального времени. Есть поручение РФС по сбору и предоставлению определенных документов по матчам. Мы передали их независимой комиссии.

Я не вправе давать оценки по той или иной игре. Предоставим это специалистам. Только они должны определить, была ли борьба на поле справедливой или она позволила одной из команд победить, а другой – проиграть. Эти люди – авторитетные и известные специалисты – должны быть независимыми ни от Премьер-лиги, ни от ФНЛ, ни от ПФЛ, ни от РФС.

Можно ли визуально определить странный характер матча? Это не совсем корректный вопрос. Ответ на него должен дать специалист», – рассказал Прядкин.

Напомним, в последнее время обострилась ситуация вокруг договорных матчей. Одной из последних игр, результат которой подвергся сомнению, является встреча «Урала» и «Ростова» (1:0).