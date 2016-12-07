Защитник менхенгладбахской «Боруссии» завершил карьеру в 27 лет

Футболист менхенгладбахской «Боруссии» Альваро Домингес объявил о завершении карьеры. Футболист принял такое решение из-за проблем со спиной.

«Последние несколько лет у меня было плохое физическое состояние, но я продолжал играть в футбол. Это привело к двум операциям на спине. По их итогам стало понятно, что мне придется проститься с вами и с футболом. Никто в 27 лет не хотел бы стать инвалидом. Я должен заплатить за это высокую цену», – заявил игрок.

27-летний Домингес перешел в «Боруссию» в 2012 году. На его счету два матча за сборную Испании.