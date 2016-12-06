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    Витсель готов покинуть «Зенит» зимой, если клуб сам того пожелает

    Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель заявил, что будет готов принять любое решение клуба относительно своего будущего. По словам бельгийца, он намерен отработать свой контракт до конца, однако если руководство примет решение расстаться с 27-летнем игроком этой зимой, он также не будет против такого поворота событий. Напомним, текущее соглашение футболиста подойдет к концу в июне 2017 года. Ранее сообщалось о предметном интересе к Витселю со стороны «Ювентуса».

    «Сейчас я тут, я играю за «Зенит» и хочу приносить ему пользу. Уйду ли я из «Зенита» нынешней зимой? Я не могу ответить на этот вопрос. Какой-то конкретной позиции по этому поводу нет. Если клуб посчитает нужным продать меня сейчас – я уйду, если же я должен буду доработать до конца контракта, я сделаю это.

    Летом я должен был перейти в «Ювентус» и даже был в офисе итальянского клуба, но этот переход не согласовал наш тренер. Конечно, на тот момент это была плохая ситуация для меня, но я вернулся и постарался сконцентрироваться на работе здесь. Я бы не выиграл ничего, если бы стал обижаться и снизил к себе требования», – сказал Витсель.

    Витсель защищает цвета «Зенита» с осени 2012 года. За это время он записал в свой актив 177 матчей и 22 гола.

    Источник: ТАСС

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    06.12.2016 17:51
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +300

      Zeff 7 декабря 2016, 09:51

      Вот Гарая не хватает, это да. А Витсель конечно притёрся за 4 года, но 40 млн. не оправдал. Луческу знает, как усилить, кого купить.

      1
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 7 декабря 2016, 00:55

      если бы продали хуже точно не было бы а Луческу хоть и не вежливо обижать старших, но дурак

      -1
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      Рейтинг: -92

      Raxor 6 декабря 2016, 23:48

      зенит давно этого желает, просто ты никому не нужен

      -1
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 6 декабря 2016, 22:16

      Где пудель и где "Ювентус", рядом не стояли.

      -2
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      Рейтинг: +2269

      dyema 6 декабря 2016, 21:55

      Очередная серия "Санты-барбары" )))

      0
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      Рейтинг: +2889

      nemolod 6 декабря 2016, 21:25

      Если найдут куда продать,то зимой обязательно это сделают!

      0
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      Рейтинг: +500

      Juve1897 6 декабря 2016, 20:15

      Ну теперь вариант с Юве обломился и Слава Богу!!!
      Оставайся в Зените, ну или в англию, в условный Мидлсбро, Сток Сити, Халл Сити. Уровнем не выше!

      -1
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      Рейтинг: +2304

      Бриг 6 декабря 2016, 19:52

      Витселя не понять. Какой-то он нерешительный, как и на поле. Хочет доработать? Тогда с Юве может пролететь. Сколько можно ждать?

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