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    Будогосский: «Отдаю должное Каррере, который никогда не жалуется на судейство»

    Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский выразил признание главному тренеру «Спартака» Массимо Каррере за отсутствие жалоб на арбитров. Отметим, что в нынешнем розыгрыше РФПЛ красно-белые не пробили ни одного пенальти, в то время как в их ворота 11-метровые удары были назначены четыре раза.

    «Если говорить об ошибках, здесь хотелось бы взвешенной реакции. Потому что эмоции порой зашкаливают, а когда разбирается комиссия – это не комиссия имени Будогосского или Левникова, а комиссия РФС, – то не всегда решение специалистов совпадает с тем, что пишут СМИ или высказывают представители клубов. Кстати, отдаю должное Каррере, который никогда не жалуется на судейство», – сказал Будогосский.

    Источник: Р-Спорт

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    06.12.2016 15:41
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 6 декабря 2016, 21:48

      мужик базару ноль!

      -1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 6 декабря 2016, 20:40

      Очень похоже, что Массимо Каррера - достойный уважения человек, а не просто хороший тренер!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 6 декабря 2016, 18:46

      Думаю многие тренера нашей лиги должны поучится у него-такту.

      0
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 6 декабря 2016, 18:28

      Кстати да, респект ему

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8

      Stepanida 6 декабря 2016, 17:08

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      фули жаловаться, если эти судьи его команде помагают

      -6
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      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 6 декабря 2016, 16:17

      Да ни одного пеналя не дали пробить ,хотя только в четырех играх не было моментов на то чтобы назначить

      2
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      ...
      Рейтинг: +2697

      АЛЕКС 58 > Мясной Упырь 6 декабря 2016, 19:31

      Помочь можно не только пеналем! Это для тех,кто не играл в футбол!

      0
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      Рейтинг: +427

      policepnz 6 декабря 2016, 15:54

      А кули жаловаться на ГОСУДАРСТВО в лице ГАЗПРОМА )

      2
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 6 декабря 2016, 15:50

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А зачем ему жаловаться, если судьи помогают?

      -10
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