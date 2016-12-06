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Булыкин: «У «Ростова» есть все шансы на еврокубки весной»

6 декабря 2016, 14:36
7

Бывший форвард «Аякса» Дмитрий Булыкин пообщался с журналистами на тему предстоящего матча группового турнира Лиги чемпионов ПСВ«Ростов». Напомним, что игра состоится сегодня, 6 декабря. Начало встречи в 22:45 по московскому времени.

«У «Ростова» есть все шансы на еврокубки весной. Ростовские футболисты выйдут с хорошим настроем и будут готовы обыграть голландцев. Если сравнивать на бумаге, то «Ростов» сильнее ПСВ. Самое главное, чтобы игроки не почувствовали расслабленность после «Баварии», все-таки это последний матч сезона. Это один из важнейших матчей, в котором ростовчанам нужно доказать, что они умеют играть на высоком уровне. Легко сегодня никому не будет.

Что касается Сердара Азмуна, то мне кажется, что он уже может уехать в сильный европейский клуб. Вопрос в том, как они договорятся с «Ростовом». Азмун – уже готовый форвард, которого могут купить в Европе, остается только решить все в техническом плане: деньги, условия и контракт.

Надеюсь, что матч завершится вничью, но хочется, чтобы «Ростов» победил со счетом 2:1», — сказал Булыкин.

Источник: Чемпионат.ком
Лига чемпионов ПСВ Аякс Ростов Булыкин Дмитрий
Комментарии (7)
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cska-62
1481024714
Ребята просто обязаны сделать ПОДАРОК и славному городу Ростову-на-Дону, и всей России!
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allkeeper
1481025047
Конечно, есть шансы. Они просто обязаны благополучно закончить этот необыкновенный год
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vladimir-7
1481035252
Думаю Ростов сегодня выиграет и продолжит борьбу в ЛЕ.
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84aivengo
1481037790
даешь еще одну бессонную ночь в Ростове !!!!
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vick-north-west
1481044777
А здесь Дмитрий пожалуй каркнул. Меньше шансов - лучше результат.
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ЗЖМ
1481050248
Дима не каркай, плиз!
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семёнычев
1481053177
хорошо, что Бердыев не взял Булыкина в свой тренерский штаб, а то бы Дима мог прямо сегодня пошептаться насчёт Азмуна с кем надо.... Вице- президент пришёл на эту должность не потому, что оклад больше, а чтобы иметь возможность влиять на кадровую политику.... плять, не футболисты, а комерсы....
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