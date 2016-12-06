Булыкин: «У «Ростова» есть все шансы на еврокубки весной»

Бывший форвард «Аякса» Дмитрий Булыкин пообщался с журналистами на тему предстоящего матча группового турнира Лиги чемпионов ПСВ – «Ростов». Напомним, что игра состоится сегодня, 6 декабря. Начало встречи в 22:45 по московскому времени.

«У «Ростова» есть все шансы на еврокубки весной. Ростовские футболисты выйдут с хорошим настроем и будут готовы обыграть голландцев. Если сравнивать на бумаге, то «Ростов» сильнее ПСВ. Самое главное, чтобы игроки не почувствовали расслабленность после «Баварии», все-таки это последний матч сезона. Это один из важнейших матчей, в котором ростовчанам нужно доказать, что они умеют играть на высоком уровне. Легко сегодня никому не будет.

Что касается Сердара Азмуна, то мне кажется, что он уже может уехать в сильный европейский клуб. Вопрос в том, как они договорятся с «Ростовом». Азмун – уже готовый форвард, которого могут купить в Европе, остается только решить все в техническом плане: деньги, условия и контракт.

Надеюсь, что матч завершится вничью, но хочется, чтобы «Ростов» победил со счетом 2:1», — сказал Булыкин.