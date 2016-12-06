Бывший арбитр ФИФА: «Фол Промеса на Бурлаке – красная карточка, а Набиуллина удалять было нельзя»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов выразил мнение, что судья матча 17-го тура чемпионата России «Спартак» – «Рубин» (2:1) Михаил Вилков допустил несколько ошибок в пользу красно-белых. По его словам, нападающий хозяев Квинси Промес должен был получить красную карточку еще в первом тайме встречи за фол на Тарасе Бурлаке.

«Желтая карточка Промесу – слишком мягкое наказание. Его нарушение тянуло на красную. Он ударил Бурлака, нанеся игроку повреждение. Здесь не может быть двух мнений в трактовке эпизода. Не бывает так, что либо чуть-чуть ранил, либо убил. Так что это удаление.

Удаление Набиуллина? Зобнин поставил ногу перед Набиуллиным, но он же не завладел мячом. Здесь речь идет о блокировке, он действовал корпусом, нарушая правила. Это фол спартаковца, но никак не Набиуллина. То есть Эльмир пострадал из-за Зобнина! Его нельзя было удалять», – заявил Хусаинов.