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  • Бывший арбитр ФИФА: «Фол Промеса на Бурлаке – красная карточка, а Набиуллина удалять было нельзя»

Бывший арбитр ФИФА: «Фол Промеса на Бурлаке – красная карточка, а Набиуллина удалять было нельзя»

6 декабря 2016, 08:07
44

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов выразил мнение, что судья матча 17-го тура чемпионата России «Спартак»«Рубин» (2:1) Михаил Вилков допустил несколько ошибок в пользу красно-белых. По его словам, нападающий хозяев Квинси Промес должен был получить красную карточку еще в первом тайме встречи за фол на Тарасе Бурлаке.

«Желтая карточка Промесу – слишком мягкое наказание. Его нарушение тянуло на красную. Он ударил Бурлака, нанеся игроку повреждение. Здесь не может быть двух мнений в трактовке эпизода. Не бывает так, что либо чуть-чуть ранил, либо убил. Так что это удаление.

Удаление Набиуллина? Зобнин поставил ногу перед Набиуллиным, но он же не завладел мячом. Здесь речь идет о блокировке, он действовал корпусом, нарушая правила. Это фол спартаковца, но никак не Набиуллина. То есть Эльмир пострадал из-за Зобнина! Его нельзя было удалять», – заявил Хусаинов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Рубин Бурлак Тарас Набиуллин Эльмир Промес Квинси Вилков Михаил
Комментарии (44)
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МасСуд
1481001977
суки федунские эти судьи-суки
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vladimir-7
1481003078
Вот так тащат Спартака в чемпионы, но не получится с 3 марта осуществится закат Спартака. За такие умышленные ошибки, судей нужно переводить их в ФНЛ работать и прилично штрафовать. Если не судейские ошибки, то Рубин этот матч выиграл бы.
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Kollljan
1481003676
Все как всегда. Тянут Спартак за уши в чемпионы.
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VIPded
1481004160
Тянут судьи, тянут, но весной их старания СпаМ обломает...)))
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momwig_
1481006629
Прямо распирает их теперь... "Поставил ногу, но не завладел..." Это то есть по этой ноге теперь можно бить? И "действовал корпусом. нарушая правила" - ставить штрафной каждый раз, когда закрывают корпусом мяч, укатывающийся за поле? Начинаются какие-то придумки своих правил. "Нарушение Промеса тянуло на красную" - из той же "оперы". Красной наказывается умышленное действие - удар, выставленный локоть и т.п. В борьбе за мяч Промес ничем Бурлака не ударил и, уже падая, отлетая от соперника, взмахнул рукой, попал. Это неосторожная игра, приведшая к травме - желтая по всем судейским рекомендациям. То они прямую ногу Кудряшова, шипами прилетевшую в Зобнина, называют "игровым моментом", то у них взмах руки (не удар локтем, подчеркиваю) - прямая красная. По фолу Набиуллина даже "пострадавший" Бурлак признал, что на повторах увидел, там "желтая без вопросов", а тут, оказывается, всё было наоборот. Чьи деньги отрабатываете, господа ипотечники?
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Ubuntu
1481007731
Спартак не может - судья поможет
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maior-60
1481008130
Пасть на Спартак опять разинули, уроды размягченные.
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овертайм
1481009038
тащят свинок пеп на первое место...
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ufos73
1481011617
Про Набиулина бред! Татарин татарина защищает. Зобина срубили, а не просто по ноге зацепили. А блокировка еще не запрещена...
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pavos
1481016660
тянут партачок...
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