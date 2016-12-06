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    Рыжиков: «Не хотел нанести травму Реброву. Извинился перед ним»

    Голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков после поражения от «Спартака» (1:2) в матче 17-го тура чемпионата России признался, что не хотел нанести травму вратарю красно-белых Артему Реброву в концовке встречи.

    – В концовке вы чуть гол не забили...

    – Угодил Артему Реброву по рукам – и сразу извинился. Не хотел нанести ему травму.

    – Как оцениваете итоги первой части сезона для «Рубина»?

    – Если бы взяли сегодня очки, можно было бы поставить твердую «четверку». А так только «три». После неудачного августа поднялись, да и в Кубке прошли дальше, но все равно 5 – 6 очков недосчитались.

    – Однако путевка в Лигу Европы еще достижима?

    – Да. Надежда умирает последней. Весенняя часть чемпионата будет очень интересной. Теперь надо хорошо отдохнуть. Всех болельщиков «Рубина» и «Спартака» с Новым годом.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.12.2016 07:07
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +862

      Jack24 6 декабря 2016, 08:41

      Рыжиков это вам не Акинфеев

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 6 декабря 2016, 07:42

      Серега тебе всегда респект и уважуха от всех болельщиков. Ты супер вратарь!!

      8
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      Рейтинг: +33633

      oyabun 6 декабря 2016, 07:35

      Да, ладно, Серега! Мы же понимаем что ты пытался выполнить "заказ" Селихова. Но не получилось.. )))

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