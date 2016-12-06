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  • Бубнов заявил, что Самедов может перейти в «Спартак» из-за ухода Промеса

Бубнов заявил, что Самедов может перейти в «Спартак» из-за ухода Промеса

6 декабря 2016, 01:51
22

Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что полузащитник «Локомотива» Александр Самедов может перейти в «Спартак» из-за возможного ухода из команды Квинси Промеса, который, по словам специалиста, имеет выгодное предложение из Европы. Напомним, ранее сообщалось, что 32-летний россиянин устроил партнерам по команде прощальный вечер перед переходом в стан красно-белых.

«У Промеса, говорят, есть хорошее предложение из Европы, и он хочет покинуть команду. Под его уход и покупается Самедов. Но Промес по своим футбольным качествам стоит выше Самедова. Если Александра и возьмут, то под локальные весенние задачи. Ясно, что это контракт не на перспективу. Скорее всего, контракт будет максимум на год. При потере же Промеса «Спартак» на порядок потеряет шансы на чемпионство», – сказал Бубнов.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Самедов Александр Промес Квинси Бубнов Александр
Комментарии (22)
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Финт
1480978592
Да не продадут Промеса до конца сезона.
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ivanthebest
1480981121
Раздули из мухи слона... Промес любит также очень играть слева, где у него очень хорошо получается. И это его более родная позиция, в то время как Самедов играет справа. Это для тех кто в танке. И просто сам факт покупки игрока уровня Промеса за 35 лямов евро (таковы отступные по контракту) ради того чтобы подменить игрока на 1 месяц... По-моему это бред и кто-то просто тупо пустил слушок.
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ДСА
1480990132
Вот кто распространяет слухи!
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бочаров
1480992994
Бубнов и Уткин две бабки на лавочке.
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Аристократ Олжик
1480993935
Уход Промеса - жирный минус . . .
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eleng
1480996965
Вот Бубнов - маг и теоретик, мастер художественного слова, "на порядок" значит, по его словам, шансы на чемпионство уменьшатся в 10 раз, вот вам и вывод, прямо цитировать. А так жаль, если уход Промеса это правда.
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franck_ribery
1480997965
Сравнили Х с пальцем! Какой футболист Промес и пародия на футболиста Самедов. Не надо последнего в Спартак!
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Фан666
1480998602
Ну если это правда, то размен неадекватный конечно, но по российским реалиям заменить Промеса так быстро всё равно не получилось бы.
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filosof sparty
1480999582
Я думаю, что до конца чемпионата Промес сам не захочет уходить,так как он уже душой красно-белый!!! Ну и амбиции само собой
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alex1004
1481002257
Надеюсь, что Промес останется в Спартаке как минимум до конца сезона.
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