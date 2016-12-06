Бубнов заявил, что Самедов может перейти в «Спартак» из-за ухода Промеса

Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что полузащитник «Локомотива» Александр Самедов может перейти в «Спартак» из-за возможного ухода из команды Квинси Промеса, который, по словам специалиста, имеет выгодное предложение из Европы. Напомним, ранее сообщалось, что 32-летний россиянин устроил партнерам по команде прощальный вечер перед переходом в стан красно-белых.

«У Промеса, говорят, есть хорошее предложение из Европы, и он хочет покинуть команду. Под его уход и покупается Самедов. Но Промес по своим футбольным качествам стоит выше Самедова. Если Александра и возьмут, то под локальные весенние задачи. Ясно, что это контракт не на перспективу. Скорее всего, контракт будет максимум на год. При потере же Промеса «Спартак» на порядок потеряет шансы на чемпионство», – сказал Бубнов.