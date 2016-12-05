Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Самедов организовал для игроков «Локомотива» прощальный вечер перед уходом в «Спартак»

    Полузащитник «Локомотива» Александр Самедов организовал для одноклубников прощальный вечер в своем ресторане в Сокольниках. Кроме партнеров и некоторых членов тренерского штаба московского клуба, на мероприятии присутствовали Роман Павлюченко и Андрей Воронин. Главный тренер команды Юрий Семин на вечере замечен не был.

    По информации источника, в ближайшее время игрок подпишет контракт со «Спартаком». Напомним, после разговора с Семиным Самедов был переведен в дубль и не попал в заявку команды на матч 17-го тура РФПЛ против «Терека» (2:0).

    Источник: Life

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.12.2016 19:35
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +191

      bafor 6 декабря 2016, 01:34

      А кого ещё брать? Новых молодых толковых и хотя бы немного опытных футболистов нет, а у других возраст или опытные, но бестолковые. Вот и приходится довольстоваться тем, что есть. Вот и играют немощные Самедовы, Кокорины, Макеевы, Кержаковы, Головины и прочий... Этот лимит, как какая-то насмешка над футболом.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1150

      MDAR 6 декабря 2016, 00:19

      Один вопрос: знает ли Корера об этом переходе. Токого баласта в команде и так хватает. На хрена еще одного "сборника" брать. Довольно Широкова. Если у кого есть кантакты Кореры, отправьте ему эту "новость".

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1070

      wobaekat 5 декабря 2016, 21:04

      Вот я поору с Самедова, если Локо умудрится стать чемпионом в этом сезоне

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3410

      mdu86 > wobaekat 5 декабря 2016, 21:32

      Твои бы слова да богу в уши

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +765

      alex1004 > wobaekat 5 декабря 2016, 22:00

      Это не даже не научная фантастика. :)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1452

      Loko_Roma 5 декабря 2016, 20:12

      да пускай идет, спасибо сане за все, пускай хоть разок медаль золотую выиграет.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3298

      Опорник84 > Loko_Roma 5 декабря 2016, 20:17

      А выиграит ли?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3410

      mdu86 > Loko_Roma 5 декабря 2016, 20:41

      С кем это медальку, да ещё и золотую?!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3298

      Опорник84 > sssrspartak 5 декабря 2016, 20:56

      Вот и я смотрю матч с Рубином, ну не чемпионская игра! Мы покупаем Самедова, а нужен срочно нападающий, Давыдов и Зуев просто мертвые, защиту надо тоже укреплять! Проблем просто вагон и маленькая тележка! А тут Самедов!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 5 декабря 2016, 19:48

      Кокошу,не звал,бухает много )))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 5 декабря 2016, 19:41

      ну что ж, удачи Самедову в Спартаке!

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3410

      mdu86 > Joko21 5 декабря 2016, 19:57

      Но только не в играх против Локомотива

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 > mdu86 5 декабря 2016, 20:10

      А вот тут ты прав на все 100

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +191

      bafor > mdu86 6 декабря 2016, 01:26

      в товарищеских матчах.)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 