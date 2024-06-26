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  • Глушенков предложил трех игроков «Локомотива» для «Зенита»

Глушенков предложил трех игроков «Локомотива» для «Зенита»

26 июня 2024, 14:06
11

Полузащитник Максим Глушенков в ходе официальной презентации заявил, что хотел бы видеть в команде защитника Наира Тикнизяна, полузащитника Антона Миранчука и нападающего Сергея Пиняева.

– Из партнеров «Локомотива» кого бы хотели видеть рядом с собой на поле?

– Тот же Тикнизян. Можно посмотреть по нашей статистике. Антон Миранчук, Сергей Пиняев.

– Как будете выходить на поле на матч против своей бывшей команды?

– Я ни о чем не думаю, только о футболе и игре. Я вижусь с ребятами, общаюсь. Остались только дружеские отношения.

  • Глушенков в прошлом сезоне забил 6 мячей и отдал 16 голевых передач в 29 матчах за «Локомотив».
  • «Зенит» ранее объявил о заключении контракта с игроком на 4 года с возможностью продления еще на сезон.

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Источник: «Матч ТВ»
Локомотив Зенит Миранчук Антон Глушенков Максим Тикнизян Наир Пиняев Сергей
Комментарии (11)
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NewLife
1719400219
Глушенков в разработке у срач тв))))
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...короче
1719400710
..."Сам пролез и бабу свою тащит"(с)...
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Мордаванин
1719404851
своих подтягвает или кентами барыжит ?
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алдан2014
1719406769
Пропадёт парнишка в золотой клетке
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zigbert
1719406988
Просьбу Глушенкова надо удовлетворить и создать ему комфортные условия.
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Хулиганин
1719427810
Ну теперь ждем откровений, как он счастлив покинуть очередное болото. Как он страдал на паровозе. И как он в ща ух их всех.
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1719503336
Ты сам то чьих будешь Глушенков, советует еще кого-то))). Все на лавке сидеть будете.
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Nitup
1719510105
Глушенкову нужно бы играть за Шальке-04, любимый клуб Адольфа Алоизовича! Тем более, что Грязьпром напрямую спонсировал его. Наверняка деньжонок там заплатили бы побольше. Да и какая разница, всё равно за наш счёт! Скоты...
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ZeBolotny
1719510250
Месси №2!)) Может быть он ещё скажет, кого хочет видеть тренером "Зенита"? Да что там тренером! Генеральным директором клуба!
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