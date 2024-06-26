Глушенков предложил трех игроков «Локомотива» для «Зенита»

Полузащитник Максим Глушенков в ходе официальной презентации заявил, что хотел бы видеть в команде защитника Наира Тикнизяна, полузащитника Антона Миранчука и нападающего Сергея Пиняева.

– Из партнеров «Локомотива» кого бы хотели видеть рядом с собой на поле?

– Тот же Тикнизян. Можно посмотреть по нашей статистике. Антон Миранчук, Сергей Пиняев.

– Как будете выходить на поле на матч против своей бывшей команды?

– Я ни о чем не думаю, только о футболе и игре. Я вижусь с ребятами, общаюсь. Остались только дружеские отношения.