Глушенков предложил трех игроков «Локомотива» для «Зенита»

Полузащитник Максим Глушенков в ходе официальной презентации заявил, что хотел бы видеть в команде защитника Наира Тикнизяна, полузащитника Антона Миранчука и нападающего Сергея Пиняева.
– Из партнеров «Локомотива» кого бы хотели видеть рядом с собой на поле?
– Тот же Тикнизян. Можно посмотреть по нашей статистике. Антон Миранчук, Сергей Пиняев.
– Как будете выходить на поле на матч против своей бывшей команды?
– Я ни о чем не думаю, только о футболе и игре. Я вижусь с ребятами, общаюсь. Остались только дружеские отношения.
- Глушенков в прошлом сезоне забил 6 мячей и отдал 16 голевых передач в 29 матчах за «Локомотив».
- «Зенит» ранее объявил о заключении контракта с игроком на 4 года с возможностью продления еще на сезон.
Источник: «Матч ТВ»