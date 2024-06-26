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Круговой рассказал, что его удивило в ЦСКА

26 июня 2024, 06:13
6

Российский футболист ЦСКА Данил Круговой высказался по поводу своих первых тренировок в новом клубе.

«Что удивило? То, что здесь команда намного моложе, пацаны из молодежки. Некоторые провели здесь уже несколько сезонов. Очень дружный коллектив, очень рад, что нахожусь здесь. Мне кажется, я с первого дня влился в команду, со всеми нахожу общий язык. С адаптацией не должно быть проблем». – рассказал Круговой.

  • В новом сезоне 26-летний Данил Круговой, выступающий на позиции крайнего защитника, будет представлять цвета ЦСКА. Он перебрался в московский коллектив из «Зенита».
  • В майке своего родного клуба футболист провел 105 встреч, в них он сумел забить 2 гола и оформить 11 голевых пасов. В завершившемся розыгрыше защитник набрал 1+4 по системе «гол плюс пас» в 27 играх. Отметим, что в активе Кругового 1 матч за сборную России.
  • ЦСКА в завершившемся розыгрыше РПЛ финишировал на 6-й позиции. У клуба новый тренер. Теперь руководить москвичами будет Марко Николич.

Хорошо помните прошлые Чемпионаты Европы? Проверьте себя в историческом тесте!

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Источник: Официальный сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Круговой Данил
Комментарии (6)
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andrei-sarap-yandex
1719379702
крыса
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Мордаванин
1719387867
трех разовая овсянка каждыйдень?
Ответить
АЛЕКС 58
1719402120
Те российские футболисты,которых сейчас скупают и переманивают в Зеню,тоже крысы и пустобрёхи по мнению б....жей?
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