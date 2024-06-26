Гендиректор «Спартака» назвал провокационным вопрос о задачах на сезон

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев считает, что вопрос о задачах команды на предстоящий сезон не имеет особого смысла.

– На пресс-конференции и Станкович, и спортивный директор Томаш Амарал уклонялись от вопросов о задачах на сезон. Какие задачи у команды на будущий сезон?

– Если честно, воспринимаю вопрос как провокационный. Потому что особого смысла он не имеет. Не важно, кто гендиректор и кто тренер «Спартака»: понятно всем, чего болельщики ожидают от «Спартака» – побед.

Наша задача – обеспечить команду всем необходимым, чтобы это выполнялось. Бессмысленно говорить о чемпионстве, топ-2 или топ-3, если всем понятно, что от команды всегда ждут побед. По-другому в «Спартаке» быть не может.