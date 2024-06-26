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«Спартак» обнародовал планы на летнее трансферное окно

26 июня 2024, 14:21
9

Гендиректор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал трансферную кампанию клуба нынешним летом.

– Насколько масштабной будет трансферная кампания – она будет похожа на то, что было летом прошлого года, когда было много трансферов?

– Есть общий принцип работы, который заключается в том, что мы не планируем покупать игроков на лавку, слабее тех, что есть в команде. Есть четкая задача – брать тех, кто усилит состав. Думаю, что бурной трансферной кампании не будет. Но точечные приобретения на позиции, которые главный тренер обозначил как приоритетные, будут.

– То есть это одна-две позиции.

– Да.

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Источник: «РБ Спорт»
Спартак
Комментарии (9)
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SLADE2019
1719401208
Каков оптимист - одна-две позиции. Это для того, чтобы с пятого на четвертое место прыгнуть, условно выражаясь? Если не лукавит, то очередной сезон мимо.
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...короче
1719401390
..."Мы за всё хорошее, против всей х*йни!"(с)...
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JIEGEHDA
1719402881
То есть обновить лавку уже не считается усилением клуба? Помним помним как много матчей вытащили в этом году Локо за счёт голов в конце . Помним и Динамо которое за счёт замен дожимало соперника и почти выиграли золото . Помним ещё чемпионский год Спартака когда замены переворачивали ситуацию и клуб выигрывал. Эх . Точечные усиления .
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NewLife
1719405548
Алекперов, потряси кошельком, а то этот манагер-бухгалтер любитель абаскалей хочет остаться с литвиновыми/умяровыми/пруцевыми и гнобить Спартак в середине таблицы.
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алдан2014
1719406613
Где в Спартак таких директоров находят? По интервью видно,что не футбольный человек(сто процентов чеканить не умеет, привет Мостовому,фраза ушла в народ)
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subbotaspartak
1719407540
То есть это одна-две позиции. – Да. -- Раз-два и обчёлся..
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Цугундeр
1719413471
))) Начальники . агде свобода слова ? Чё подтёрли-то коменты ? Рипит - это запросто.. плиз. "Всё сложно . В активном поиске. Ну , или в пассивном. Как пойдёт. Одна-две позиции и полная ясность."
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Spartak_forv@
1719426914
Ну все ясно,одна и та же ******** из года в год,все по кругу повторяем,никаких вам плодовыгодных трансферов
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