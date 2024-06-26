«Спартак» обнародовал планы на летнее трансферное окно

Гендиректор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал трансферную кампанию клуба нынешним летом.

– Насколько масштабной будет трансферная кампания – она будет похожа на то, что было летом прошлого года, когда было много трансферов?

– Есть общий принцип работы, который заключается в том, что мы не планируем покупать игроков на лавку, слабее тех, что есть в команде. Есть четкая задача – брать тех, кто усилит состав. Думаю, что бурной трансферной кампании не будет. Но точечные приобретения на позиции, которые главный тренер обозначил как приоритетные, будут.

– То есть это одна-две позиции.

– Да.

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