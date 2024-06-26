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  • Экс-хавбек «Зенита» Угаров ответил, будут ли новички команды полировать скамейку

Экс-хавбек «Зенита» Угаров ответил, будут ли новички команды полировать скамейку

26 июня 2024, 11:42
4

Бывший полузащитник «Зенита», обладатель Кубка России в составе петербуржцев Денис Угаров высказался о новичках команды.

– Впервые за много лет «Зенит» делает акцент в межсезонье только на покупке российских игроков. Это случайность или нет?

– Вообще эта проблема, которая давно возникла у «Зенита». Но если говорить по персоналиям, то 21-летний Волков пока не помощник для команды.

Данное приобретение на какую-то перспективу. С одной стороны, питерцы делают все правильно – ослабляют своих конкурентов. Снизили потенциал «Локомотива» с приобретением Глушенкова, также забрали хорошего защитника из «Краснодара». Это первый момент.

А второй – скорее всего, через год произойдет замена бразильцев. А может, и раньше. Поэтому следует иметь в запасе кадры. До этого прошлым летом пригласили Коваленко.

– Но в Коваленко уже успели разочароваться. Следующий сезон он, скорее всего, проведет в аренде.

– Это такое своеобразное разочарование: человека взяли и не дали ему сыграть, а теперь отказываются.

– Да, всего шесть неполных матчей провел за минувший чемпионат.

– Что же касается лидеров-бразильцев «Зенита», то, предполагаю, у них не все в порядке. Может, не хватает солнца, может, карнавала…

– Кто-то из нынешних новичков «Зенита» способен сразу претендовать на место в основе? Или их удел – тоже полировать скамейку?

Если все бразильцы останутся, то новички повторят участь Бакаева, который сидел и не играл. Или Ахметова, которого выпускали на несколько минут, и на этом все закончилось. Да и того же Коваленко. Он, к сожалению, не смог себя за год проявить. В шести матчах ничем не отметился. Бывает [смеется]. Сейчас его отправят в аренду. Таких игроков много в «Зените». Также может получиться и с нынешним зенитовским призывом.

  • В июне клуб из Санкт-Петербурга объявил о переходах вратаря Евгения Латышонка из «Балтики», вингера Максима Глушенкова из «Локомотива», защитников Сергея Волкова из «Краснодара» и Юрия Горшкова из «Крыльев Советов». Также «Зенит» выкупил нападающего Вильсон Изидора.
  • Команду покинули голкипер Александр Васютин, перешедший в «Акрон», и защитник Данил Круговой, отправившийся в ЦСКА.

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Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Угаров Денис
Комментарии (4)
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Garrincha58
1719393812
Латышонок да и Волков пожалуй будут играть, а вот двое других сядут и переодически сыграют особенно в кубке
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Ziklop
1719404132
Семак поставит клоуна Клаву, который откровенно тупой!!! беда Зенита \ это Семак!
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алдан2014
1719407573
Угаров угарает! Всё по делу,конечно лавочники,даже Глушенков обречён,не его команда
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