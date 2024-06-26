Стали известны требования Миранчука по зарплате и размер предложения «Локомотива»

Во вторник прошла вторая встреча «Локомотива» и представителей воспитанника команды Антона Миранчука по продлению контракта, истекающего 30 июня.

По данным журналиста Ивана Карпова, сторона футболиста готова подписать договор на 2 миллиона евро в год и просит соглашение по схеме «2+1». Клуб готов предложить 1,5 миллиона евро и срок в 2 года. Это сделает Миранчука самым высокооплачиваемым игроком команды.

На днях состоится третий раунд переговоров.

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что «Локомотив» готов выйти за пределы внутреннего правила потолка зарплат для сохранения 28-летнего полузащитника в команде.

В минувшем сезоне 28-летний Миранчук провел 38 матчей за московскую команду, забил 8 голов, отдал 7 передач.

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